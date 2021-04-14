La Programación de la segunda fecha del Federal A

Sábado
SP. DESAMPARADOS SAN JUAN HURACAN L.HERAS MENDOZA 17/04/2021 16:00 DIAZ JOSÉ* VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO TILISARAO OJEDA FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES CANO FEDERICO EXEQUIEL VALLE VIEJO
Domingo
CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA OLIMPO BAHÍA BLANCA 18/04/2021 15:30 NOVELLI SANZ * LUCAS ARIEL TANDIL CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA NOVELLI DIEGO SAUL TANDIL FLETIAS HUGO ROSARIO
JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU CRAL. NORTE SALTA 18/04/2021 15:30 CORREA JONATHAN * DANIEL CÓRDOBA CORIA NAZARENO CAÑADA DE GÓMEZ LUZZI DAVID SERGIO * COSQUÍN FOLMER SANTIAGO VICTORIA
DOUGLAS HAIG PERGAMINO G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY 18/04/2021 15:30 AMICONI BRUNO SALTO VIGLIETTI CARLOS JAVIER SALTO DOUSSOUK KARIM CHASCOMÚS FERREYRA BRIAN GUSTAVO VENADO TUERTO
J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS CIUDAD BOLIVAR 18/04/2021 16:00 CEBALLO CESAR CÓRDOBA GONZALEZ * MATIAS SAN FRANCISCO GUZMAN MARCOS DAVID PASCANAS BEVILACQUA MARIA BELEN RÍO CUARTO
VILLA MITRE BAHÍA BLANCA SOL DE MAYO VIEDMA 18/04/2021 16:00 MACHERONI MAXIMILIANO* ROSARIO CAVALLERO LUCAS NICOLAS VILLA CONSTITUCIÓN CABRELLI CLAUDIO AGUSTIN BALCARCE OSUDAR SEBASTIAN ROSARIO
CIPOLLETTI CIPOLLETTI PEÑAROL SAN JUAN 18/04/2021 16:00 TESTA SERGIO * BAHÍA BLANCA GOROSITO LEOPOLDO * RIO COLORADO ANDREIS LAUTARO * AGUSTIN BAHÍA BLANCA LAMBERTI AGUSTIN VIEDMA
SP. BELGRANO SAN FRANCISCO DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 18/04/2021 16:00 GUAYMAS TORNERO FEDERICO* SALTA ROJAS AGUIRRE VICTOR M. * CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO CORRIENTES PEREZ SERGIO MAURICIO CORRIENTES
BOCA UNIDOS CORRIENTES CHACO FOR EVER RESISTENCIA 18/04/2021 16:00 MONSON BRIZUELA GASTON* DIEGO RÍO TERCERO CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA ZAMORA DANIEL* ALFREDO PARANA LEZCANO GARCILANO RODRIGO PARANA
SANSINENA BAHÍA BLANCA CAMIONEROS LUJÁN 18/04/2021 16:00 CARRANZA ALVARO VILLA MARÍA SERALES EMANUEL* CÓRDOBA SCHIEL * MALVINA LUJAN SANTA ROSA RUBIANO CRISTIAN SANTA ROSA
GIMNASIA Y TIRO SALTA CRUCERO DEL NORTE POSADAS 18/04/2021 16:30 BEJAS NELSON* MATIAS TUCUMÁN MEDINA GUIDO DANIEL ALIJILAN PONCE JOSÉ TUCUMÁN CARDOZO WALTER AUGUSTO JUJUY
INDEPENDIENTE CHIVILCOY ESTUDIANTES SAN LUIS 18/04/2021 16:53 MORON FRANCO* DAVID GENERAL PICO RAMONDA IVÁN IGNACIO GENERAL PICO YACANTE * GUILLERMO LUJÁN NARDELLI MARTIN LUJÁN
FFCC OESTE G.P GENERAL PICO DEP. MADRYN TRELEW 18/04/2021 17:00 MARCOS FERNANDO* OMAR BAHÍA BLANCA HOURTICOLOU * MARCOS GONZALO CNEL DORREGO NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO LEGUIZAMON PABLO DANIEL RIO COLORADO
SARMIENTO RESISTENCIA UNION S. RAFAELA 18/04/2021 17:30 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA YARECO * CRISTIAN ARIEL SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN SALTA AGLI MARIANO EXEQUIEL OBERA
SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ RACING CÓRDOBA 18/04/2021 19:00 FRANKLIN ADRIAN * SANTA FE GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE MOYA MAXIMILIANO SANTA FE SILVESTRE ENZO SANTA FE