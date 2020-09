La policía bahiense volvió a manifestarse

Con lemas tales como «nuestra vida no vale nada», «nunca hicimos una protesta pero ya no damos más», «acá no hay lugar para tibios», otra vez policías de Bahía Blanca y familiares de policías hicieron conocer su protesta, basada en un reclamo de aumento salarial, tal como viene sucediendo desde ayer en buena parte del territorio bonaerense.

La manifestación se armó frente a la delegación del Comando de Patrullas, allí en calle Alsina al 1200 para luego, en caravana, apostarse frente al Palacio Municipal.

«Soy policía y quiero vivir de mi sueldo», también fue otra de las consignas planteadas en la protesta que ha puesto en vilo al secretario de Seguridad y a las máximas autoridades de la Policía de la Provincia.

El gobierno bonaerense anunció que entre el jueves y el viernes da a conocer la nueva escala salarial que contemplará obviamente un aumento, pese a lo cual las protestas parecen ir creciendo en magnitud.