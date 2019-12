La piedad: encapuchado y con dos cuchillos, pateó la puerta de una casa y le robó los ahorros a una jubilada

El hecho de inseguridad ocurrió en una vivienda de la calle Artigas 393. La mujer de 93 años no sufrió lesiones.



Una jubilada de 93 años fue víctima anoche de un delincuente encapuchado que irrumpió en su vivienda, tras destrozar a patadas la puerta, y la amenazó con dos cuchillos para sustraerle una suma de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió, pasadas las 22, en una propiedad ubicada en la calle Artigas 363. La anciana no sufrió ningún tipo de lesiones pese a la lógica tensión y al mal trago que implicó la presencia de un desconocido en el interior de su domicilio.

La hija de la damnificada, en dialogo con Telefe Noticias, relató de manera breve de lo sucedido.

«Le dio una patada a la puerta, mi mamá estaba sentada adentro. Tenía dos cuchillos y le pidió que le diera el dinero sino la mataba», indicó.

Luego agregó: «Ella llamó a mí que yo estaba adentro. Cuando llegué también me dijo que nos iba a matar a las dos. Mi mamá tenía un monedero con un cambio y otro poquito en otro lado».Según la mujer, el malviviente tendría «unos 22/23 años» y era de una silueta «diminuta». A tal punto que el mismo se escapó por la puerta de ingreso al inmueble, la cual «no estaba abierta del todo».

«Nos tenemos que acostumbrar que ahora no la podemos dejar sola y no nos vamos a poder ir. No va a ser fácil hasta que volvamos a acostumbrarnos».