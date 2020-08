La palabra de la Primera Nacional

Silvio Fontanini, presidente de Atletico Rafaela: » Hay que ver si los tiempos acotados dan. Lo ideal es continuar y terminar con lo que estaba estipulado en cuanto al torneo. Nadie tiene duda de querer jugar»

Carlos Castro, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza: «Si las fechas coinciden con el resto, quiero que se jueguen las nueve fechas. El 80 % del plantel que estaba se queda. Marcelo Straccia firma el martes como entrenador»

Diego Lis , presidente de Villa Dálmine: «Es ideal terminar el torneo y que se juegue las fechas que restan. Nosotros teníamos ocho contratos, contratamos cuatro jugadores más. El año que viene se vuelve a abrir el libro de pases. Ahora tenemos que ser cautos»

Pablo Bianchini, presidente de Platense: » «Si hacés un mapeo de los dirigentes es que todos queremos jugar. Es un torneo que quieran jugar todos los equipos. La resolución se tiene que resolver por consenso» »

Daniel Pandolfi, presidente de Ferro: «Tiene que ser un consenso en que contemple que jueguen todos los equipos. Es un tema muy complejo. No vamos a estar todos conformes con la resolución que se puede tomar. Es importante que el campeonato se termine en cancha»

Pablo Bossio, presidente de Santamarina de Tandil: » Lo que queremos es competir, hoy nuestro interes es competir. Me gusta el formato tipo mundial. Es muy sano que San Martín de Tucumán y Atlanta tengan ventaja sobre el resto. Son todas ideas, hipótesis. Esta pandemia nos modificó absolutamente todo y la competencia deportiva no es ajena.Vamos a sacar el mejor torneo posible adelante»

Christian Sterli, presidente de Quilmes: «Necesitamos jugar, creemos que se tiene que definir con un reducido a raíz de la culminación del campeonato. Todos realmente vamos a encontrar la manera mas justa y equitativa para todos. Tenemos que estar atentos a la cuestión sanitaria. En todos hay buena fe y en ese sentido va la mayoría. »

Carlos Eliceche, presidente de Guillermo Brown de Madryn: «Estamos lejos de todo siempre. Sabemos que cada quince días tenemos que viajar pero no es algo que nos preocupe ahora. Hay que ver que se resuelve en la categoría. Esperemos que se pueda jugar algo antes de fin de año. Casi todos los jugadores están afuera de la ciudad. Yo veo dificil que se juegue este año. Quienes vengan a nuestra provincia , tienen que hacer cuarentena»

Guillermo Raed, presidente de Mitre de Santiago del Estero: «Esta programada la reunión para el transcurso de esta semana, seguramente será con una metodología democrática. Deberíamos consensuar criterios en cuanto al torneo, tendríamos que partir desde la base del tiempo que disponemos en el torneo y la segunda cuestión es la parte logística que tiene que estar ligado a las medidas santiarias vigentes. El formato tiene que salir producto del consenso. Hay que ponderar los méritos deportivos de cada equipo. No hay ningún formato hoy. Uno de los criterios que hay que tener muy en cuenta es que hay que adecuar los méritos deportivos que se obtenieron en este torneo»

Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano: «Como presidente de la categoría, hemos sacado todo por consenso, Habrá muchas posibilidades que se van a poner en mesa. Hay que tener en cuenta la posición de los clasificados. Hay planteles que están con 5 o 6 jugadores. Cambió la realidad la pandemia. Lo hablaremos entre nosotros. Hay que ver el tiempo, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. En diciembre tenés que abrir una instancia de negociación con los jugadores. Lo de las nueve fechas es imposible»

Alicio Dagatti, presidente de Estudiantes de Río Cuarto: «El puesto de volante central lo tenemos muy cubierto. Aca siempre se priorizó la salud. Se van a debatir distintas posiciones. Yo creo que esto no se puede jugar hasta enero. Esto tiene que terminar en un reducido para terminar el campeonato antes del 31 de diciembre. Todos tenemos que jugar, el tema es jugar porque»

Roberto Sagra, presidente de San Martín de Tucumán : «No voy a opinar con respecto a la disputa del campeonato.Tenemos una posición tomada. Estamos esperando la resolución del TAS. El organismo a raíz del COVID 19 se expide más rápido y también por la prisa del tema. Queremos que el TAS se expida en forma rápida. AFA usó chicanas procesales, ellos violaron el voto secreto y nosotros impugamos la asamblea virtual, fuimos directamente a la justicia. San Martín va a jugar lo que quiera Pablo Toviggino. No vamos a omitir opinión en la reunión, seguramente va a haber alguien del club. No vamos a ir contra el reglamento. San Martín se esta desarmando cada vez más. Jugaré con lo que puedo, San Martín vive de la recaudación. Es un torneo que lo dieron por terminado, totalmente desvirutado. Los dirigentes están presionados por Sergio Massa, justifico que los dirigentes están limitados. Queremos que dirijan Favio Orsi y Sergio Gómez, pero tenemos problemas en varios aspectos, se nos fueron muchos jugadores. Con la dupla vamos a esperar un poco. Aca se están jugando los torneos terminados por Sergio Massa. En todo momento estuvimos con el reclamo legitimo. Esto no es un problema deportivo»

Fabián López, presidente de Gimnasia de Jujuy: «En la próxima semana nos juntamos todos los dirigentes de la divisional. Es una situación muy complicada. Nuestra provincia tenía un 80, 90 % de vida normal y tuvimos que retroceder. La situación en nuestra provincia hoy es compleja. Gimnasia va a acatar lo que dispongan las autoridades, vamos a tratar que nuestra participación sea con algún tipo de objetivo. Estamos en una época en donde tomar decisiones está muy dificil. Hay que tratar de herir lo menos posible a los clubes participantes. Gimnasia va a tratar de aportar su granito de arena»

Fernando Chiófalo:, presidente de Sarmiento de Junín: «Con ganas de volver, esperando a que llegue fin de mes para que arranque los testeos y que comiencen los entrenamientos. Con el gremio está arreglado que se puede jugar hasta en enero. Como viene creo que van a dividir un nuevo torneo o dividir en zonas, para que pueda clasificar alguno y jugar el reducido. La mitad del plantel tiene contrato»

Nicolás Cambiasso, presidente de All Boys: «A nivel personal y club no diseñamos ninguna propuesta. Nosotros tenemos diecisiete contratos vigentes. Solamente incorporamos a Alejo Distaulo que ayer lamentablemente tuvo un accidente. No es facil diseñar el torneo. Lo buenos es que tenemos tiempo para armar el torneo. Hay cosas que nosotros no sabemos todavía. Estamos adecuando nuestras instalaciones a nivel sanitario»

Jorge Barrios, presidente de Estudiantes de Buenos Aires: «Ojalá que se pueda jugar el reducido por el ascenso pero entiendo que hay clubes desarmados. Todos podemos opinar de manera distinta porque la situación de los clubes es diferente. Va a costar ponerse de acuerdo porque todos defendemos a cada institución»