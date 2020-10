La OMS ahora pide evitar las cuarentenas como método de prevención

David Nabarro, encargado de la Organización Mundial de la Salud para el coronavirus en Europa, explicó que los bloqueos sólo hacen «que la gente pobre sea mucho más pobre”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que «nunca en la historia de la salud pública» se utilizó «la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia, y mucho menos a una pandemia» como la de coronavirus, que ya causó en el mundo más de un millón de muertes.

“Nosotros, en la Organización Mundial de la Salud (OMS), no abogamos por los encierros como el principal medio de control de este virus”, dijo David Nabarro, responsable europeo del coronavirus (Covid-19) por la OMS. El experto instó a los gobiernos a no utilizar el aislamiento como principal método de control de la pandemia, por considerar que «hacen a los pobres mucho más pobres».

“En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus”, dijo el doctor David Nabarro, uno de los seis enviados especiales de la OMS para el Covid-19, en una entrevista con el medio británico The Spectator. “El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo”.

La principal crítica de Nabarro a los bloqueos involucró el impacto global, explicando cómo las economías más pobres que habían sido afectadas indirectamente. «Puede que tengamos al menos el doble de desnutrición infantil. Esta es una terrible y espantosa catástrofe global», lamentó.

«Miren lo que ha pasado en el Caribe con las ciudades que viven del turismo. Miren lo que ha pasado con los niveles de pobreza en el mundo, que se van a duplicar el año próximo. Se ha duplicado la desnutrición infantil porque los niños no reciben la comida en las escuelas y sus padres no pueden trabajar para proveerles alimentos», sostuvo.

El enviado de la OMS pidió a los líderes mundiales que “dejen de usar la cuarentena como su método de control principal” y los instó a desarrollar en su lugar “mejores sistemas”.

“Trabajen juntos y aprendan unos de otros”, instó. “Pero recuerden, las cuarentenas solo tienen una consecuencia que nunca deben menospreciar, y es hacer que la gente pobre sea muchísimo más pobre”.

Las palabras de Nabarro llegan en un momento en que varios países (en especial los europeos) evalúan la imposición de nuevas restricciones ante la segunda ola de contagios y días después que más de dos mil médicos y epidemiólogos de todo el mundo -encabezados por Sunetra Gupta, Martin Kulldorff y Jay Bhattacharya-emitieran una declaración en la que pidieron a las autoridades políticas evitar los confinamientos como respuesta ante la COVID-19.