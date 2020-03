La nueva polémica de Jimena Barón: Se grabó en el inodoro bromeando con la cuarentena

La cantante recibió duras críticas por parte de los usuarios en las redes.

Desafiante, polémica. Jimena Barón volvió a quedar una vez más en el ojo de la tormenta, luego de que subiera imágenes en su cuenta de Instagram desde el baño, más específicamente, sentada en el inodoro. “Feliz, cuidando el último rollo de papel que me queda”, se podía leer el mensaje de la cantante que se encuentra en cuarentena por la pandemia de coronavirus, luego de su viaje por los Estados Unidos.

Rápidamente, esto llegó a las redes y no le tuvieron piedad. “El fenómeno Jimena Barón es culpa de todos ustedes. Háganse cargo”, “¿Que pasa por la cabeza de Jimena Barón? Por dios, señora”, “Qué bárbaro que le den fama a Jimena Barón. Mucha gente que muere por el coronavirus y esta hace un video estúpido. Es Argentina, hermano, qué le vamos a hacer. No nos tomamos nada en serio”, fueron algunos de los mensajes que se plasmaron en las redes.

Rápidamente, Jimena Barón decidió responder en su cuenta de Twitter, visiblemente enojada. “A ver chicos, fueron muchos videos parodiando demencia cuarentenal. Estoy en chabomba actuando. Hay mucha gente que se ríe, es la idea. Es mejor ignorar al que no bancamos. Los que me odian, laburen esa obsesión, les va a hacer mal. Besos virtuales a todos por igual”, manifestó.

“Cuando perdí la final del bailando (2018) subí un video igual, con el trofeo cebollitas por toda la casa, sola, uno actuando que hacía pis, IGUAL. No pasó nada más que gente que se cago de risa. Dato curioso. Y si les indigna “el humor” con respecto a la situación que estamos viviendo, no creo que hacer chistes con internaciones, psiquiátras y pastillas sea ejemplo de nada”, sostuvo la cantante.

Enojada, volvió a dejar un mensaje muy claro. “Yo siempre me río de mi misma, hasta cuando se ríen de mí con mala leche, lamento, pero me hacen reír también. Me entristece la necesidad de odiar, en general. Entiendo que está todo muy podrido y que hay una furia instalada, pero me da tristeza que se fomente, se elija y se disfrute. Una especie d obsesión con el odio y el odiado. Agresión, pochoclos y ver si logramos tirar al otro y gozarlo”, cerró Jimena Barón.