La novia de Sebastián Villa denunció al jugador de Boca por violencia de género

Daniela Cortés, novia de Sebastián Villa, denunció al delantero de Boca por violencia de género. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la joven colombiana aseguró que el futbolista la golpea dese hace dos años. Los hinchas del Xeneize reclaman en redes sociales que la dirigencia rescinda el contrato del jugador del equipo de Miguel Ángel Russo.

«Este es el verdadero Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única», escribió Cortés en Instagram. Y agregó: «Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro».