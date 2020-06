La NBA confirmó la fecha de reanudación de la competencia

La NBA anunció este viernes la fecha en la que se reiniciará la temporada 2019-2020, luego de cuatro meses de parate por la pandemia de Coronavirus.

La NBA confirmó la fecha en que se reanudará la competición.

Este viernes la NBA(Asociación Nacional de Baloncesto, por sus siglas en inglés) anunció la fecha en la que se reiniciará la temporada 2019-2020. Cabe destacar que la competición estuvo detenida por más cuatro meses luego de que varios jugadores dieran positivo en el test de Coronavirus.

La fecha de regreso se confirmó para el jueves 30 de julio. El partido “inaugural” será entre Utah Jazz, donde se destaca el francés Rudy Gobert, uno de los jugadores que dio positivo en el test de Covid-19 y los Pelicans de Nueva Orleans de Zion Williamson.

Más tarde, Los Angeles Clippers comandados por el último campeón de la NBA Kawhi Leonard se enfrentarán al temible equipo de LeBron James Los Angeles Lakers. Asimismo, el viernes 31 de julio se disputarán seis partidos, dado que la asociación ajustó el calendario para concluir la temporada en la menor cantidad de días.

Una vez concluida la temporada regular, clasificarán los ocho mejores equipos de cada conferencia, los cuales se enfrentarán en una serie de playoffs al mejor de siete partidos.

⚡️ ICYMI: NBA Comeback begins July 30th with daily and nightly games on ESPN, TNT, ABC, NBA TV and NBA League Pass!

Recap everything you need to know here. #WholeNewGame https://t.co/S9nchmQcWY

— NBA (@NBA) June 27, 2020