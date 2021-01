La ministra Stanley manda 700 mil para la fundación de su hermana.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le aprobó un proyecto por casi 700.000 pesos a la Fundación donde la hermana de la ministra Carolina Stanley es Directora.

La inclusión sin intermediarios no sirve. O esa al menos parece ser la premisa del gobierno de Cambiemos. Desde que asumió en diciembre de 2015 se ha ocupado sistemáticamente de socavar y aniquilar uno a uno todos los programas de inclusión generados en los doce años de kirchnerismo. Para el gobierno que encabeza Mauricio Macri, parecería ser que el Estado no es quien debe ocuparse de llevar adelante programas de inclusión…, o al menos no directamente.

Mientras el gobierno descuartiza planes, invierte fortunas en diversos proyectos que llevan adelante “fundaciones” que vendrían a suplir al Estado en su rol inclusivo, pero cuyos proyectos, llamativamente, son solventados por el Estado exclusivo y sus miembros, más llamativamente aún, siempre tienen lazos familiares con miembros del Estado.

La Fundación

Ambas del mes de noviembre, Brenda Stanley, de 40, es dos años menor que Carolina, la ministra de Desarrollo Social de la Nación y son las hijas de Guillermo Eduardo Stanley, uno de los Directores del Banco Macro y de la compañía de inversiones privada Inverlat S.A., en cuya web se presenta como un activo participante en los 90 “tanto de la restructuración de la deuda externa como en el proceso de privatización de las compañías estatales de la Argentina”.

Desde el año 2010 Brenda Stanley forma parte de la Fundación Grano de Mostaza como Directora del Programa Sembrando Creatividad del cual es la fundadora.

Ahora, mientras su hermana recorta las pensiones a los discapacitados, Brenda consigue que a su Fundación el Subsecretario de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires le apruebe un proyecto por $ 693.853,-

Antonio De Marco, Subsecretario de Hábitat e Inclusión desde agosto del año pasado, firmó la RESOLUCIÓN N.° 93/SSHI/18 publicada hoy en el Boletín Oficial por la cual se aprueba “el proyecto denominado “Formación de Formadores en Artes Plásticas”, presentado por la Fundación Grano de Mostaza (para el desarrollo educativo y social) (CUIT 30-70943312-8), e identificado como RE-2018-10904695- SSHI”.

Se informa en la Resolución que el proyecto, “cuyo presupuesto asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($693.853)”, se llevará a cabo en diversas villas “y será destinado a un total de cincuenta vecinos con un rango etario entre seis y setenta años” lo que se contradice con lo manifestado en el anexo donde se indica que se realizarán 6 talleres de 25 personas cada uno (lo que da 150).

Aunque básicamente, el programa consiste en una reunión mensual de 3 horas de duración en el Centro Cultural Recoleta dirigido por el Programa Sembrando Creatividad, del cual la hermana de la ministra es Fundadora.