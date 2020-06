La ministra de Trabajo dijo que «la situación de la provincia es la más difícil de todas»

Mara Ruiz Malec también advirtió a las empresas que “se aprovechan” para incluirse en el programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción.

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, afirmó que la situación económica en la provincia «es la más difícil de todas» en el marco de la pandemia de coronavirus y destacó que «una pyme puede aguantar un mes pero luego es más complicado».

«Aún no hay actividad en muchos rubros y en otros abiertos no tienen el nivel de demanda que tendrían en otro momento«, dijo Ruiz Malec y agregó: «La situación en la provincia es la más difícil de todas que estamos haciendo todo lo posible para que no se pierda el empleo”.

En declaraciones radiales, la ministra expresó que «la actividad económica obviamente en la región AMBA sigue siendo difícil» y destacó que se procura sostener a los sectores «para que no se rompan los contratos (laborales), la sigan sosteniendo su trabajo y que los trabajadores no carguen con esta crisis».

«A medida que pasan los meses, eso de aguantar un salario, un mes, dos, pero el tercero ya es complejo para las empresas”, admitió Ruiz Malec y añadió: “La actividad agropecuaria es distinta porque es un sector que no paró, exporta, y está un poco menos afectado».

En esa línea, la ministra aclaró que «los municipios que tienen toda su actividad vinculada al agro llegaron con un poco más de espalda que el Conurbano, que es más industrial y de consumo interno» y precisó que «no se está creando empleo pero no hay una ola de despidos como hubo en años previos».

«Nosotros no tenemos ningún programa de transferencia de ingresos a empresas, eso lo tramita Nación. Recibimos un montón de pedidos para homologar acuerdos en empresas pero les pedimos que nos envíen toda la documentación», indicó la funcionaria.