La ministra de Salud de Tierra del Fuego tiene coronavirus

Judith Di Giglio dio positivo de coronavirus y a pesar de algunos síntomas, asegura que su «estado general es bueno».

Judith Di Giglio, ministra de Salud de Tierra del Fuego, dio positivo de coronavirus



El coronavirus es un enemigo implacable que no distingue género, edad, posición social, tipo de trabajo ni ningún otro tipo de distinción; y esto lo ha demostrado a lo largo de estos cuatro meses que se hizo presente en nuestro país. En esta oportunidad, la ministra de Salud de la provincia de Tierra del fuego confirmó que dio positivo.

La noticia la dio a conocer la misma funcionaria de la cartera de Salud mediante un comunicado enviado al gobernador de la provincia Gustavo Melella. La nota fue difundida por el Gobierno a través de los medios de comunicación. “Me acaban de informar que soy positivo de Covid-19. Me realizaron el hisopado apenas empecé con algunos síntomas, de manera preventiva y siguiendo nuestro protocolos. No tuve fiebre, mi estado general es bueno y estoy cumpliendo con el aislamiento”, comienza el comunicado. La ministra sostuvo: “siento mucho orgullo y tranquilidad de estar siendo controlada por nuestro gran equipo de salud provincial, que junto con todos los trabajadores de salud arriesgan su vida y la de su familia por el bien y el cuidado de todos los fueguinos”. También aprovechó el comunicado para dar un mensaje de concientización al pueblo: «nadie es inmune al virus cuando circulamos, por más recaudos que se tomen. El distanciamiento social, quedarnos en casa cuando sea posible y cumplir con las recomendaciones es lo único que tenemos para protegernos y para proteger a los que queremos de este virus”. El gobernador Melella utilizó su cuenta de Twitter para difundir el comunicado y expresó: «Hoy nuestra compañera y Ministra de Salud Judit Di Giglio, que tanto ha trabajado en la primera línea para combatir esta pandemia, dio positivo de coronavirus.»