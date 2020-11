La médica bahiense que generó polémica por la vacuna contra el Covid-19

Pamela Más, médica clínica, se hizo viral no solo en Bahía Blanca sino también en el país, por un video que subió a sus redes sociales manifestando su desacuerdo con la cuarentena y la llegada de la vacuna.

El video que ella publicó en su cuenta de facebook generó una gran polémica y acrecentó el debate por la vacuna de Oxford. Aseguró también que la ley que se aprobó en Diputados tiene puntos extremadamente graves ya que le permite a los laboratorios “contar con los excipientes de la vacuna” y tener “confidencialidad”, por lo que “nos pueden inyectar cualquier cosa que no sabemos”.

Para Pamela todo inició cuando notó algunas irregularidades en los anuncios. “Hay cosas que no me cerraban. Cosas que pasaban en el sistema de salud o a nivel político y de los medios de comunicación. Veía que muchos colegas levantaban la voz denunciando algunas cuestiones de la vacuna y eran censurados y ahi pensé ‘bueno, donde hay censura qué es lo que anda pasando”, afirma.

Empezó la carrera y el anuncio por la vacuna, la desesperación de varios países para producirla y encontrar la cura al coronavirus. Pamela comenzó a buscar, indagar y capacitarse respecto al tema y crecieron las razones por las que se cuestionó todo. “Me hacía ruido la velocidad del desarrolo de la vacuna, que sea con ARN mensajero cuando es la primera vez que se hace en la historia de la medicina un tipo de vacuna así”, señaló.

Entre varios mensajes y críticas que le llegaron, muchos la catalogaron como antivacuna, definición que desmintió. “Yo no estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de los negociados y en contra de dañar a las personas. Pero es una etiqueta fácil a la hora de descalificar algo que estoy diciendo que es cierto”, remarca. Y advirtió “Estoy segura de que este tipo de vacunas que provienen de empresas multinacionales no son seguras y no tenemos por qué confiar ciegamente. La vacuna no es la solución a nada“.

Además criticó duramente la situación actual argentina, responsabilizó a las autoridades por las decisiones tomadas haciendo énfasis en que lucran con la ignorancia y miedo, y por repetir incansablemente que se debe permanecer en las casas o distanciados entre sí.

Definió al presidente como “cínico” y destacó que “es un señor al que no le interesa la salud nuestra”. También se refirió al discurso político e indicó que limitar el cuidado a quedarse en casa o lavarse las manos solo genera ver a un pueblo vulnerable y a los adultos mayores cuasi abandonados por las familias por el miedo al contagio. “Creo que ya todo el mundo tiene alguna duda sobre esto”, remarcó.