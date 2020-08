La mamá de Facundo dijo que el cuerpo analizado murió por asfixia y está segura que es su hijo

«Ha sido una muerte traumática, lo han matado», aseguró la mujer.

Luego de encontrar un cuerpo en la localidad de Teniente Daniel Cerri, mientras se buscaba al joven desaparecido Facundo Astudillo Castro, comenzó el pasado martes la autopsia correspondiente y ya hay algunos resultados.

Cristina Castro, la mamá de Facundo, aseguró que los peritos que analizan el cuerpo le dijeron que pertenece a un joven de «entre 22 y 24 años», de «1,60 metros» de altura y que la causa probable de muerte fue «asfixia».

«Han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento», explicó Cristina en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN).

«Ayer fue un día durísimo. Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa (…) a mí no me caben dudas, es él y me lo voy a llevar a casa», manifestó la mujer.

Cristina contó que cuando los peritos le dijeron que la probable causa de muerte fue la asfixia se quebró.

«Me caí, me quebré, lloré mucho, pero desde el día uno teníamos que buscar la verdad y hoy sé que nunca me equivoqué», agregó la mamá de Facundo, al referirse además al secuestro de una patrulla policial que, según el análisis de su GPS, estuvo cerca del hallazgo del cuerpo de su hijo el 8 de mayo pasado, «el mismo día que una de las policías involucradas desactivó el Whatsapp de su teléfono».

A la mamá de Facundo, además, le aseguraron que el ADN que permitirá determinar si el cuerpo pertenece a su hijo estará listo «dentro de los siete días».