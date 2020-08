La mamá de Facundo Castro se reunió con Kicillof: “A los del interior no nos escuchan”

Cristina Castro reconoció que el gobernador bonaerense “está enterándose de muchas cosas” recién ahora. Volvió a tildar de “bocón” al ministro Berni y arremetió contra el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua: “es una basura de persona”.

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, dijo que de la reunión de este jueves con el gobernador bonaerense Axel Kicillof se lleva “transparencia”, aunque espera que lo que sucedió con su hijo “no vuelva a pasar” con nadie.

“Fue productiva la reunión. Necesitaba pedir respuestas y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le dejé muchas preguntas al gobernador que me va a ir respondiendo conforme el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes”, expresó la mujer a la salida del encuentro con el mandatario.

Acompañada de sus abogados, exclamó: “no me caso con nadie, confío en las personas pero prefiero confiar en las respuestas; me voy con algunas” pero “quiero ver cambios”.

En torno al rol del ministro de Seguridad, Sergio Berni, Castro reiteró su reclamo para que “deje de mentir”, pues “está diciendo cosas que no son”.

“Se lo he dicho” a Kicillof: “tiene un ministro que tiene un bocón. Por respeto debería haberse callado la boca”, reforzó desde las puertas de la Gobernación.

Acto seguido, reflexionó: “a mi hijo no me lo va a devolver nadie. Estoy con eso encima que no pude hacer nada, pero tampoco quiero que vuelva a pasar. Cada vez que pase, se verá mi cara rompiendo las pelotas, conmigo al frente”.

“A la gente del interior no nos escuchan. Somos el último orejón del tarro. Cuando (el gobernador) tomó conocimiento, recién se enteraba. Ustedes los medios son responsables también cuando una mujer sale a hablar que no encuentra a su hijo, deben darle espacio. Hay mucha injusticia”, exhortó.

En igual tenor, planteó que “la Policía está cebada y nos tienen que escuchar y dar respuestas. Más allá de que el ministro Berni los pinte (a los uniformados) como unas carmelitas descalzas”.

“El intendente de Villarino (Carlos Bevilacqua) nos trató de narcotraficantes. Ese señor tiene que venir a hacer la denuncia y traer las pruebas o si no, que presente la renuncia y pida disculpas. Es una basura de persona. No dejó ir a las marchas y amenazó con despidos a los trabajadores. Como persona no sirve, como intendente mucho menos”, remató la madre de Facundo