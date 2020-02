La madre de Fernando Báez Sosa reveló una carta con sus 13 objetivos de vida

Se encontró un trozo de papel en su cuarto con una lista de actividades numeradas que servían como metas para el joven.





Dos semanas han pasado desde que se volvió noticia el asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en Villa Gesell. En este último tiempo, han salido a hablar los familiares y amigos de la víctima, además de algunos testigos de los hechos.

Recientemente, Clarín dio a conocer una lista que contiene 13 objetivos que la víctima se había propuesto. Estos sirven como recuerdo para su madre, Graciela, cada vez que entra a su cuarto.





Los objetivos de Fernando Báez Sosa

Los familiares del joven decidieron mantener su habitación intacta, como la dejó cuando se fue de viaje con sus amigos. Dentro de uno de los cajones, se encuentra un trozo de papel escrito a mano por el propio Fernando. En el mismo, se encuentran una serie de metas como proyecto de vida:

1) Participar del proyecto “Servir” (un plan solidario en el que se ayuda a reacondicionar las instalaciones de escuelas públicas en diferentes puntos humildes de la provincia de Buenos Aires)

2) Afianzar mi grupo de amigos y mantenerlo

​3) Siempre ser como soy con todos. Mostrarme como soy.

4) Madurar con mi decisión universitaria ​

​5) Terminar el secundario como me hubiera gustado.

6) Seguir con la carrera y que me vaya bien

7) Viajar

8) Aprender a concentrarme más

9) Ahorrar

10) Dejar el celular

11) Apagar la computadora y la tele

12) Estudiar

​13) Viernes de caridad

Este lunes, Graciela Sosa estuvo presente en el programa de Mónica Guitiérrez Crónica de una tarde. “Sonó mi teléfono como a las seis de la mañana y no sabía quién me llamaba. Y me dijo ‘ te tengo que dar un número porque a Fer lo tuvieron que llevar al hospital’. Era la madre de un compañero”, comenzó diciendo Graciela.