La madre biológica de Magalí Gil: «Es 100% hija de Diego».

Todo comenzó cuando Omar Suárez reveló en el programa de Fantino que había recibido un mensaje de una señora llamada Claudia.

Según contó, su relación con Maradona transcurrió entre los años 1994 y 1995. “Me cuenta que vivía en un hotel en Rivadavia y Rodríguez Peña, que era camarera de un bar. Me mandó fotos y me nombró gente de esa época que yo conocía. Me contó que se enfermó cuando tuvo a Magalí y la dio en adopción”, dijo el dueño de Cocodrilo.

“Hola Omar, habla Claudia Mariana, la mamá de Magalí. Quería contarte a vos mi historia. Tuve a Magalí con Diego y te cuento que la tuve que dar en adopción por los problemas que había en esa época. Pero ahora me animé. Confío ciegamente en vos y quiero contarte lo que me pasó”, afirma Mariana en el audio.

“Lo único que pido es respeto por la situación, porque fue muy difícil. Magalí es realmente ciento por ciento hija de Diego. Por eso necesito el respeto para ella y para su familia. Gracias por escucharme”, continuó.

“Tengo mucho respeto por los padres que la criaron y voy a estar toda la vida sumamente agradecida, de todo corazón”, concluyó en agradecimiento para la familia que adoptó a la joven.

Los hijos del astro del fútbol se reunieron para determinar los pasos a seguir respecto a la herencia de Maradona. Si se prueba que Magalí es su hija, entraría en la sucesión.

La presunta sexta hija de Diego habló en Nosotros a la mañana previamente y dijo que “desde hace dos años” buscaba acercarse a Diego Maradona a través de su abogado, Matías Morla.

Afirmó que “con Morla la relación siempre fue excelente hasta que lamentablemente no prosperó, se cortó, a mediados de este año”. “Si me preguntás el motivo no lo sé, pienso que fue por un tema de la pandemia”, dijo.

Magalí tiene 25 años y luego de conocer a su madre biológica, se enteró que Diego Maradona podría ser su padre. Hasta ese momento ella conocía el nombre de su madre pero no había tenido inquietudes respecto a sus progenitores.