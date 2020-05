La lista completa de espiados: opositores, periodistas, diputados y funcionarios propios

Ayer la nueva conducción de la AFI publicó un listado de las figuras políticas que fueron espiados durante el macrismo. La denuncia presentada en el poder judicial habla de un “proceso sistémico de inteligencia ilegal”.

Algo que se presuponía por las causas que cargó Macri cuando era Jefe de Gobierno porteño, ahora se confirmó que se realizó cuando era presidente. Además, fue denunciado por la nueva conducción de la AFI. Ayer Cristina Caamaño realizó una presentación judicial en la justicia Federal.

Se presentó una lista con algunas de las personas que eran espiadas de forma ilegal y sin ningún tipo de justificativo y sin orden judicial. Pero lo curioso es que no solo se espiaban a los opositores y ex funcionarios sino que también se hacía espionaje a periodistas afines, funcionarios de diferentes rangos y diputados propios.

Entre las figuras propias que fueron espiadas estaban la ultra macrista y ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Nicolás Massot; el periodista Luis Majul; los radicales y socios políticos Mario Negri, Ernesto Sanz y Ángel Rozas. Estos son algunos de los nombres que fueron intervenidos por la AFI bajo las propias órdenes del presidente.

La denuncia alcanza al ex Presidente por considerar que «en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional».

Acá el listado de las personas que fueron espiadas: