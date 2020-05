“La ley de identidad de género era una deuda de la democracia”

A 8 años de la ley de identidad de género hablamos con la locutora y periodista Diana Zurco. “Fue un día emocionante porque ese año, además empezaba el ISER la carrera de locutora nacional. Tuve una sensación de libertad, por la lucha colectiva. La ley salió gracias al empeño y a la militancia de las organizaciones sociales de la comunidad trans y LGTB en articulación con el estado”, manifestó.

“Yo tuve la suerte de tener una familia que no me echó a la calle, pude estudiar, tuve techo y comida. No todas tienen la misma suerte”, dijo.

“Hay una conductora trans en un noticiero en horario central de la TV Pública. Es necesario que esto sea noticia para que nunca más lo sea. Es una oportunidad que agradezco”, señaló.

“En una entrevista con Rosario Lufrano, ella dijo que muchas veces en la historia de las personas trans, ‘la oportunidad es que te abran las puertas’. Es una frase sencilla, pero en este presente, a un colectivo tan relegado, tiene otra lectura”, sostuvo.