La izquierda junto a organizaciones de jubilados/as rechazan la nueva movilidad y llaman a movilizar

Este miércoles los diputados del Frente de Izquierda Unidad Nicolás del Caño (PTS) y Romina del Pla (PO) convocaron a una audiencia pública en defensa de las y los jubilados y para denunciar el nuevo ataque a sus ingresos y de los beneficiarios de AUH que implica el mecanismo de la movilidad que envió al Congreso el Gobierno y que constituye un nuevo ajuste sobre sus haberes, buscando una vez más echar mano a los ingresos de los sectores más vulnerables. Junto a los diputados del FITU participaron de la audiencia organizaciones y referentes de la lucha en defensa de las y los jubilados y pensionados, a quienes se convocó también a fin de elaborar colectivamente el dictamen de rechazo al proyecto oficial.

Nicolás del Caño, integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social que dará tratamiento al proyecto denunció que: “una vez más estamos ante un Gobierno que busca hacer caja con los ingresos de los más vulnerables, esta vez para pagar una deuda con el FMI. Lo hizo Macri, lo hace ahora Fernández: llegamos a diciembre con una nueva ley de ajuste para jubiladas, jubilados y beneficiarios de AUH. Por eso decimos claramente que en esta ofensiva no hay ninguna “grieta”, es una verdadera cuestión de Estado para todos los gobiernos y partidos patronales. Cada vez que una fórmula va a permitir que los jubilados recuperen algo frente a la inflación, rápidamente se encargan de cambiarla por otra que haga que sigan perdiendo. En este caso además está el agravante de que la nueva fórmula implica que los aumentos pasarán a ser semestrales en vez de trimestrales. Así, las jubilaciones siguen perdiendo frente a la inflación mes a mes. Y además se van a robar un trimestre, como hizo Macri, porque el aumento vergonzoso del 5% que acaban de anunciar se va a descontar. Por ejemplo, en la AUH fueron 177 pesos en el mes de diciembre, y no se les cae la cara mandando un proyecto que avisa que se los van a descontar”.

Por su parte Romina del Plá señaló: “Estamos frente a una campaña publicitaria en la que el Gobierno presenta que defiende a los jubilados que es una estafa política. Es un operativo de confusión y desinformación a la población. En esta reforma, como en la de Macri, no solo se roban algún trimestre en el empalme, sino que además se agudizan las variables recesivas. Es evidente que en este cuadro no va a haber aumento de la recaudación impositiva ni los salarios van a subir por arriba de la inflación. Lo que hay es una política en la cual se convierte a la jubilación cada vez más en una asignación asistencial, de supervivencia y le quita el carácter de salario diferido por el cual los trabajadores aportan toda su vida. Hemos batallado contra la reforma jubilatoria macrista y ahora lo haremos contra la de Fernández. Lo defenderemos en el Congreso, en los sindicatos y en las calles, por eso llamamos a movilizar cuando se trate y a exigir un paro nacional a todas las organizaciones obreras, no tiene que pasar este nuevo robo, pactado con el FMI”

Eugenio Semino, defensor de la tercera Edad también señaló que “estamos hablando de una fenomenal crisis humanitaria que sufre gente que trabajó y aportó durante toda una vida y ante un sistema político que desfinanció y malgastó todo el esfuerzo de la vida de esos trabajadores y trabajadoras. El Gobierno anunció con clima festivo un 5 por ciento de aumento, que son 30 pesos por día, y después dijeron que lo iban a tener que devolver en marzo. El ajuste empezó con la administración anterior y continúa ahora: vamos a requerir un pronto despacho de la Corte Suprema y a incorporar esta nueva situación del descuento».

Asimismo hicieron uso de la palabra la abogada previsionalista Andrea Falcone, los dirigentes de jubilados Nora Biaggio del Plenario de Jubilados y Marcos Wolman, organizaciones de jubilados de todo el país y los dirigentes políticos Néstor Pitrola, Nathalia Gonzalez Seligra, Celeste Fierro y Juan Carlos Giordano, que además impulsan la convocatoria del Frente de Izquierda-Unidad a realizar una gran movilización frente al Congreso para defender a los jubilados y rechazar la reforma previsional del FMI el día que se trate el proyecto en el Congreso