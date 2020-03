La inesperada revelación sexual de Floppy Tesouro

Divertidos, alejados de las tensiones y los cruces entre ellos, Denise Dumas, Coco Sily, Floppy Tesouro, Gregorio Rossello y Olmi se ganaron el corazón de los televidentes transformándose en el grupo más querido del programa.

Este viernes fue el turno de Boy, el último anfitrión y por quien las redes estallaron cada vez que aparecía. Luego de mostrar su acogedor hogar y su mágico patio, que parece una selva entre plantas y una hamaca paraguaya que te invita a tirarte de cabeza a descansar, «Los Cinco» se sentaron para empezar a degustar el menú elegido por el carismático actor.

Cuando llegaron al momento del postre, Olmi propuso un juego que incluía tarjetas con preguntas que debían responder entre los comensales.

«¿A quién le revisarías el celular?», fue la pregunta leída por la conductora del ciclo Hay que Ver (El Nueve). «Yo le revisaría el celular a Floppy», respondió la misma Denise. Y agregó entre risas: «Buscaría un video hot y sacaría mucha plata con eso».

«Pará, lo peor…», llegó a decir la vayaina de Moria Casán en Incorrectas (América) antes de ser interrumpida por Coco, quien coincidió con Dumas en que le revisaría el móvil a Floppy. «Yo te juro… no tengo videos hot porque le temo mucho a la nubecita (internet) porque queda todo ahí», dijo.

Pero Sily no se mostró muy convencido e indagó sobre el tema: «¿Nunca te filmaste teniendo relaciones?». «Me filmé», admitió Tesouro. «¿Dónde está?», acotó rápido Sily causando la risa de todos.

Luego, Floppy explicó: «Me filmé dos veces en mi vida y lo borré, pero no con un teléfono». Tras haberla escuchado, Coco comentó: «Nos contó que no fue con el teléfono, cosa que dejó abierta a una hiper producción cinematográfica que estamos desconociendo».

Recordemos que en la emisión en la que Rosselló fue el anfitrión, surgió la pregunta «¿Qué onda el amor libre estando en pareja?» mientras tomaban un fernet.

La primera en responder fue la panelista y fue contundente. Tras reconciliarse con su marido Rodrigo Fernández Prieto, padre de su hija Moorea, Floppy habló de los acuerdos íntimos que tiene la pareja. «No, me muero. Salí corriendo porque yo no puedo. El amor libre conmigo no va. No puedo compartir al otro», lanzó firme. «No me gustaría estar con alguien que no sea con mi pareja o que me mire estando con otro. No me puedo imaginar que alguien tenga el morbo de ver a su mujer teniendo sexo con otra persona, que sea swinger ponele«, sostuvo.

Este sábado se podrá ver la semana completa de Divina Comida en la que Denise Dumas se llevó el premio como mejor anfitriona. Guillermo Coppola, Jey Mammón compartido con El Polaco, Victoria Xipolitakis, El Turco Naim, Fernando Carlos y Santiago Artemis fueron los que recibieron el reconociendo en emisiones anteriores.