La hija de Paul Walker publica emotiva foto en su cumpleaños

En el día de ayer 12 de septiembre, fue el cumpleaños de Paul Walker y su hermosa hija lo celebro con una adorable foto vía Instagram.

Paul Walker fue conocido por su papel de Brian O’Conner en la película de acción The Fast and the Furious, repitiendo el papel en 5 películas de la franquicia. También actuó en otras películas como Bajo cero, Inmersión letal y Nunca juegues con extraños.

Pero la gran noticia que impacto al elenco de Rapidos y Furiosos, fanáticos y a su familia fue cuando falleció el 30 de noviembre de 2013 en California, tras colisionar su vehículo y que éste se incendiara, por causa de un exceso de velocidad.

Todos preocupados por un pack y nadie *incluyendome* se acordó de que hoy #PaulWalker estaría cumpliendo 47 años. Que la gloria sea tu nueva ruta, los cielos, tu nueva pista, y tus alas tus nuevos motores. QEPD, leyenda. pic.twitter.com/dHoHlsxfEn — ⚡ebas (@sebbazz) September 13, 2020

Este suceso cambio la historia de la película y el futuro de su hija Meadow Rain Walker, producto de su breve relación con Rebecca McBrain. En el momento en que la pareja se separó, la pequeña vivía en ocasiones con su madre y otras con Paul. Cuando obtuvo la custodia total de Meadow, Walker era el hombre mas feliz de todo el mundo y quería pasar gran parte de su tiempo con su pequeña hija. Al fallecer, Vin Diesel se convirtió en el tutor legal de la joven.

Ayer, las redes sociales tuvieron grandes mensajes de recuerdos y saludos para este gran actor. Pero las publicaciones que más ternura causaron fueron la foto de su hija y la de Vin Diesel.