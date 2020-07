La hermana de Cubero: «Nicole le está cagando la vida a Fabián»

La mujer defendió al futbolista por los desacuerdos con su ex mujer, que acaban de terminar con una denuncia penal de él por impedimento de contacto.

Soledad Cubero, la hermana de Fabián Cubero, defendió a su hermano del último escándalo mediático entre la ex pareja. Según el futbolista, Nicole Neumann le impidió llevarse a sus hijas de la casa, que era lo que habían acordado. La modelo, sin embargo, asegura que el pacto era otro.

«Mi hermano fue a buscar a las nenas porque era lo que tenían acordado. Él incluso había preparado todo para festejarle el cumple a una de ellas pero cuando fue, la empleada no se las quiso dar por pedido de Nicole», comentó Soledad en Los ángeles de la mañana.

«Siento que esto no se va a terminar más. Ahora quiere que Fabián y Micaela se hagan el test de coronavirus pero ninguno de los dos estuvo en contacto con nadie enfermo, ni se fue de viaje ni hizo nada que ameritara hacerse las pruebas. Ella le está cagando la vida a mi hermano con todo esto. Realmente es insostenible vivir de esta manera y por eso Fabián hizo otra vez la denuncia», agregó. Luego cerró: «Hay un montón de cosas que mi hermano aguanta y no cuenta por las nenas pero les aseguro que no cualquier hombre se las bancaría. Lo único que quiero es ver a mis sobrinas, que mis papás los vean pero no se pudo por un capricho».