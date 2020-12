La familia de Fernando Báez Sosa pide que sean 9 los rugbiers que vayan a juicio

Se sumaría uno de los rugbiers para el cual la fiscalía había solicitado su sobreseimiento.

El próximo 18 de enero se cumplirá un año del brutal crimen de Fernando Baéz Sosa en manos de un grupo de rugbiers. El joven fue golpeado salvajemente afuera de un local en Villa Gesell. Murió por las graves lesiones. La fiscalía había solicitado el sobreseimiento para los dos rugbiers que se encuentran en libertad al solicitar la elevación a juicio para los otros ocho restantes que están en prisión.

Sin embargo, hoy se conoció que los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de la familia de Fernando, solicitaron al juez de Garantías que Alejo Milanesi, vaya a juicio oral y no sea sobreseido como solicitó la fiscal Verónica Zamboni. Milanesi está acusado como partícipe necesario, al igual que Juan Pedro Guarino (19), y la fiscal había pedido el sobreseimiento de ambos.

Los abogados defensores expresaron que la situación de Milanesi debe ser evaluada con «la amplitud del debate oral» y por ende, debe ser enjuiciado junto a los ocho rugbiers que cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata.

«Si bien no hay videos que se lo muestren pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte», indicaron.

Ahora habrá que esperar que decide el juez de garantias ante la solicitud.

FUENTE: Telàm