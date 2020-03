La familia de Claudia Repetto, desaparecida hace 9 días, recibió un llamado extorsivo

Una persona no identificada llamó al domicilio y les dijo que tenía capturada a la mujer. No se sabe nada desde hace nueve días de la mujer desaparecida en La Plata. Su ex marido es el principal sospechoso y permanece desaparecido.

La familia de Claudia Repetto, que lleva desparecida más de nueve días, sufrió un intento de extorsión. El episodio se registró el lunes por la noche cuando uno de los hijos de Claudia Repetto recibió una llamada telefónica. Vale decir que los números telefónicos de los cuatro hijos de Repetto, así como de otros parientes, están ampliamente difundidos en las redes sociales para obtener datos que puedan servir a la investigación encabezada por el fiscal Fernando Castro. Lo cierto es que en esa comunicación, primero, uno de los interlocutores se hizo pasar por Claudia y entre llantos se escucharon algunos gritos . Luego otra persona dijo que la liberarían e indicó el lugar en el que debían encontrarse, una esquina de la avenida Mario Bravo en la ciudad de La Plata

Antes de cortar los insensibles que estaban del otro lado de la línea exigieron una suma de apenas 1.000 pesos para “cerrar” la maniobra.

Tras avisar a la policía, los hijos de la mujer desaparecida el domingo 1° de marzo junto con su ex pareja Ricardo Rodríguez colaboraron para hacer una entrega controlada del dinero. Los policías de la DDI marcaron los billetes para tener una prueba de la extorsión y se dirigieron al lugar del encuentro.

Sin embargo, al cabo de unos minutos de espera nadie se presentó por lo que debieron abortar el operativo. Trascendió, de todas maneras, que se abrió un sumario para investigar el hecho.

Fuente: Telefe Noticias