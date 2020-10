¡La espera terminó! Ariana Grande publicó el tracklist de su nuevo disco

¡Este parece ser el mes de Ariana Grande! Y es que para la cantante estadounidense parece no haberle bastado estrenar el single Positions en pleno debate presidencial; ahora ha sorprendido a los arianators con la lista completa de canciones que acompañarán su nuevo álbum.

En una imagen publicada en su cuenta de Twitter, Ariana dio a conocer los nombres de las 14 canciones que conformarán el tracklist de su disco Positions, material que saldrá al mercado a finales del mes de octubre

¡No tengo un top tres ni nada! todo va de la mano. Este proyecto es mi favorito por muchas razones y no puedo esperar a que sea tuyo. Gracias por tu amor y emoción, significa mucho para mí, escribió Grande.

Con la publicación del tracklist se confirman las participaciones de artistas como The Weeknd, Doja Cat y Ty Dolla $ign, sin embargo, los fanáticos aún esperan más detalles sobre el nuevo material de Ariana Grande bautizado como AG6 y producido por London On Da Track ¿Incluirá también colaboraciones con Lady Gaga o Justin Bieber?, es un misterio que se develará muy pronto.

Compartimos la lista de canciones del nuevo disco de Ariana:

1. “Shut Up”

2. “34+35”

3. “Motive” feat. Doja Cat

4. “Just Like Magic”

5. “Off the Table” feat. The Weeknd

6. “Six Thirty”

7. “Safety Net” feat. Ty Dolla $ign

8. “My Hair”

9. “Nasty”

10. “West Side”

11. “Love Language”

12. “Positions”

13. “Obvious”

14. “POV”