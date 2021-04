La emoción de Vivian luego de ganar la carrera clasificatoria

Franco Vivian no pudo contener su emoción tras ganar la carrera clasificatoria. El de Toyota tiene una hernia de disco y soportó el dolor para poder competir.

La carrera clasificatoria del Súper TC2000 en Alta Gracia tuvo como ganador a Franco Vivian, quien en el podio no pudo aguantar la emoción por el sacrificio que hizo para poder correr y ganar, ya que sufre una hernia de disco de la que se operará el próximo martes.

“Estoy bastante asustado. Me tengo que operar el martes que viene, una intervención de columna que nunca es grata. Vine con mucho esfuerzo acá, le agradezco a todo Toyota, especialmente al doctor Pedro Bressi, a mi mujer. Hace un mes que estoy tirado en una cama, no puedo hacer nada, no iba a venir a correr”, expresó en primer término Vivian.

