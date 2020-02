La diputada Romina Del Plá participará mañana de la exposición del ministro Martín Guzmán

Del Plá dijo: «La exposición de mañana no casualmente coincide con la presencia del FMI en Argentina. El ‘plan’ del Gobierno está subordinado a sus dictados y al arreglo del modo en que pagarán una deuda impagable y fraudulenta. El Ministro deberá explicar, por ejemplo, por qué no hay presupuesto. Sucede que toda la política interna (tanto como la exterior) está determinada por los lineamientos del FMI, los bonistas y los gobiernos imperialistas. De hecho, Guzmán viene al Congreso después de acordar con las autoridades del FMI y no antes».