La despedida de Nacho Viale a Marcos Gastaldi: «Anda tranquilo, yo…»

El productor se refirió a la muerte del ex banquero y ex de Marcela Tinayre a los 69 años.

El domingo murió Marcos Gastaldi a los 69 años. El ex marido de Marcela Tinayre sufría el mal de Parkinson. El sábado, la hija de Mirtha Legrand había pedido aliento para él en las redes sociales.

«Tiene la enfermedad de Parkinson, y a pesar de que estamos divorciados, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho», confirmaba Marcela en febrero de este año el padecimiento de su ex marido.

En septiembre, Marcos fue diagnosticado con una neumonía que agravó su situación. Días antes, se había caído de unas escaleras. Gastaldi, de 69 años, fue internado hace unos días por una infección y venía batallando contra el Parkinson. Desde Instagram, Nacho Viale le dedicó un sentido mensaje con una imagen del empresario y Rocco de pequeño: «Chau Marcus. Descansa en paz. Anda tranquilo, yo te lo cuido», indicó el productor.