La desopilante historia de Noelia Marzol con un candidato que le presentó Marley

La actriz de Sex, viví tu experiencia se encuentra en pareja con el jugador de fútbol de Almagro, Ramiro Arias. Ambos viven una historia de amor y se encargan de demostrarlo en las redes sociales, sin embargo, no siempre “tuve buena suerte con los hombres”. “Tengo un catador de giles ya a esta altura de la vida. Soy sommelier de chongos”, dijo.

La bailarina, dialogó en el programa Perros de la Calle y recordó la época en la que su amigo Marley le presentaba candidatos amorosos. “Pasó hace varios años. Marley es un gran presentador de chongos y me dijo que conocía a un pibe fachero. Cuando me mostró las fotos no me gustaba tanto, pero él insistía en que el chico me quería conocer. Cuestión que un día el chico me llamó, me dijo que estaba en un bar y que vaya”.

Y continuó: “Yo lo miré como diciendo ‘no me importa un cara… lo que hacés de tu vida’. Ahí ya fue. Dije ‘este pibe es un plomo y encima es un tara…’. Me fui a pesar de que me quiso convencer de que me quede”.

TENGO UN CATADOR DE GILES YA A ESTA ALTURA DE MI VIDA

Pero la parte “tragicómica” de la historia llegó cuando Noelia estaba de vacaciones con Marley en Pinamar y el conductor de El muro Infernal le hizo una pregunta que la descolocó.



NOELIA JUNTO A SU NOVIO, EL DEFENSOR DE ALMAGRO

“Ahí me dijo ‘¿sabés a quién metieron preso?’. Yo le dije que ni idea, y le pregunté a Marley que si era un amigo nuestro. Y me responde ‘metieron preso al pibe que te presenté. No sabés lo que pasó… parece que era traficante’. Tenía razón el pibe al no querer contarme a qué se dedicaba”. cerró entre risas Marzol.

Por otro lado, la actriz no solo atraviesa un buen momento amoroso sino también en el plano laboral. Noelia, brilla cada noche en la obra de José María Muscari, Sex junto a un gran elenco de artistas. Y recientemente, debutó en la pantalla de Telefe en el programa El muro Infernal, en donde invita a distintos famosos a participar de juegos de destrezas en donde deben evitar caer en la pileta.