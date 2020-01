La desgarradora confesión de la joven que fue violada durante 20 años por su papá

La víctima tuvo cuatro hijos de las violaciones de su padre. Además, contó que la amenazaba con matarla si lo denunciaba.





Natalí tenía 9 años cuando su papá, Hugo Víctor Aguirre, la violó por primera vez. Los abusos continuaron durante más de veinte años. La joven tiene 33 y cuatro hijos producto de esas violaciones.

El caso tomó repercusión en la provincia de Santa Fe, cuando la Justicia dictó la prisión preventiva del albañil. Ahora, se esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar la paternidad.

El domingo, el diálogo con Infobae, Natalí contó que su papá entró a la ducha mientras ella se estaba bañando y volvió a abusarla sexualmente. Ese día decidió que iba a ser la última vez. El lunes se aceró a una comisaría y lo denunció.

En una entrevista con Cortá por Lozano, la joven reveló: “El horror empezó cuando yo tenía 9 años. Mi mamá trabajaba todo el día. Él me amenazaba para que no contara nada porque me iba a matar a mi o a mi mamá“.

A los 12 años, quedó embarazada de su primera hija. A su mamá le dijo que “había sido violada en un colegio”. Tenía miedo de que su papá la mate, entonces no dijo nada. Quedó embarazada tres veces y más. Adelante de otras personas, su papá la humillaba: “Si te llenás de hijos, ningún pibe te va a querer“. “Yo no viví la vida que quería vivir”, dijo la mujer.

Actualmente ella y sus hijos tienen contención psciológica. “Mi papá me amenazó siempre“, remarcó Natalí. Confesó que muchas veces la encerraba. “Sabía que mi papá iba a matar a quien estuviera conmigo. Me costó mucho resguardar a mis hijos, que no sufran en esta casa“, añadió.

Aguirre está imputado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, promoción de corrupción de menores, amenazas y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. En la indagatoria, sus hermanas declararon en su contra y afirmaron que los embarazos fueron “de común acuerdo”.