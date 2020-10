Dilación

Lo afirmó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Reiteró que el proyecto de despenalización es prioritario para el Gobierno y se presentará “apenas se den las condiciones” dado que actualmente “el Ministerio de Salud está abocado a la pandemia”

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que “la decisión de sancionar la ley del aborto sigue siendo firme e irreductible”.

“Las cifras estimativas oscilan entre 350 mil y 500 mil por abortos clandestinos por año. Es un caso en el que la criminalización no genera un efecto preventivo, no inhibe a la persona gestante a hacer un aborto clandestino. Entonces, el dilema es aborto clandestino o aborto legal”, contrastó la funcionaria en declaraciones al programa Pasajera en trance de la AM 750.

Asimismo, expresó que “necesitamos que el Ministerio de Salud encabece este debate. Lo trabajamos con los equipos” de la cartera comandada por Ginés González García, “pero hoy esas condiciones no están. Estamos expectantes y, apenas se den”, se presentará la iniciativa.

Por otra parte, interrogó: “¿Por qué no se discute la paridad de género en los poderes judiciales?”, a los cuales tachó de “clasistas, conservadores y misóginos”.

“Tenemos que hacer un trabajo muy grande para hacer más comprensibles los fundamentos de la reforma judicial y convencer a la gente de que afectará su vida cotidiana”, enfatizó.

Acto seguido, reflexionó: “para los que venimos del campo nacional y popular, la calle siempre fue un lugar de acumulación. Este es un momento de zozobra e incertidumbre. Sentimos que a la silla le falta una pata, mientras otros pueden acumular convocatorias de distinto tipo, que claramente no ponen la vida en el centro”.

Así las cosas, instó a “tener mucha paciencia, hablar y escucharnos, que es lo que hace el Presidente con sus alocuciones”.

