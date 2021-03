La damajuana de vino se volvió a poner de moda, gracias a la pandemia

Su consumo saltó las fronteras de las clases más bajas y se posicionó en sectores de mayores ingresos. Ayudó la incorporación de toda clase de varietales, exclusivos cortes y la conveniencia de su precio que arranca en los $400 por cinco litros de vino. La vinoteca porteña especializada en damajuanas

El consumo de vino aumento desde el desembarco de la pandemia, de eso no hay dudas. El dato curioso es que no sólo el botellón de 1,25 litros creció un 30% el año pasado, sino que la damajuana volvió al estrellato. En junio pasado sus ventas crecieron un 61,26%, en octubre escalaron un 41,24% y en septiembre un 32,42%. La venta de damajuanas cerró el año de la pandemia con una suba promedio del 14,77%, según el Observatorio Vitivinícola Argentino en base a datos del INV. Podía haber sido mayor, sino fuera porque los envases se agotaron y las bodegas perdieron la posibilidad de vender más.

El fenómeno de las damajuanas que venía en caída, en el 2020 resurgió. Carlos Crotta presidente de Bodegas y Viñedos Crotta es quien lidera el mercado, no sólo la venta local, sino también exporta damajuanas. “Fuimos los primeros en vender damajuanas de 5 y 10 litros, porque antes la gente del campo iba muy poco a la ciudad y prefería envases muy grandes. La época de oro fue en la década del ’90 cuando el 60% del vino que se vendía estaba embotellado en damajuanas. Ahora ronda el 10% pero va en aumento. Se vende más en el interior del país, parecía que se había perdido la costumbre en las grandes urbes, pero en Palermo Soho nos compran mucho para venderlos en los pingüinos y los restaurantes también nos compran grandes cantidades para la cocina. Les vendemos también damajuanas en cantidades a las cocinas del Sheraton, Hyatt, a todos los cinco estrellas”, señaló Crotta.

Desde Crotta comercializan desde tinto de mesa, blanco de mesa, tinto dulce y blanco dulce. Pero además, ofrecen borgogna, chablis, mabec, malbec roble, cabernet, cabernet roble, torrontes, chardonnay, merlot, marsala mistela, moscato, oporto, syrah y jerez. Crotta lidera el mercado con la venta de 150.000 damajuanas por mes y además exportan a Paraguay y Estados Unidos desde hace 20años. La colonia latina de New Jersey es la que más consume damajuanas de malbec.

Crotta explicó a BAE Negocios: “En la pandemia subió el consumo porque la gente estuvo más en su casa y pasó de tomar vino sólo a la noche a tomar en los mediodías. Las ventas aumentaron tanto que en junio, julio y agosto nos quedamos sin envase porque Cattorini, que es el único fabricante no podía vendernos. Pese a todo la suba delas ventas en la bodega fue de un 30%. Conviene mucho más una damajuana, mientras una botella ronda los $120 en un supermercado, una damajuana de cinco litros arranca en los $400. El ahorro es de un 50%”.

Hugo Tornaghi, dueño de la Bodega Tornaghi de San Rafael en Mendoza es la quinta generación de su familia. “Embotellamos en damajuana desde 1950, primero de 10 litros y ahora de 5. Antes se hacían en canastos de mimbre, hoy la mayoría eligen el plástico. Vendemos sólo en el interior de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Algunos años hemos pensado en abandonar el envase, pero se sigue vendiendo. La gente le tiene mucho cariño a la damajuana y cuando sube el precio del vino, aumenta automáticamente la venta. Es el envase más económico, incluso mucho más barato que el vino en tetra”.



En la Bodega Tornaghi su dueño contó a BAE Negocios: “Lo lindo de la damajuana es que a muchos les hace acordar a su viejo o a su abuelo. Las pocas bodegas que mantenemos la tradición nos esforzamos por mejorar cada vez más la calidad. Nosotros ofrecemos vino de mesa, pero de cada 10 damajuanas que vendo 7 son de tinto carlón. Hacemos blanco dulce, blanco abocado y rosado abocado. Los varietales no los hago en damajuana, sólo en botella. No vendemos en el AMBA pero si hay alguien interesado en distribuirlo podemos evaluarlo, tenemos envases para abastecerlos y tenemos capacidad para producirlos”.

En la Bodega Familia Giaquinta, el 90% de los vinos que se venden salen en damajuana. Emilio Giaquinta, socio gerente contó a BAE Negocios: “Desde la década del ’80 vendemos damajuanas ofrecemos blancos, Pedro Giménez, torrontes, chardonnay y cortes bivarietales. En tintos tenemos syrah, bonarda, malbec, malbec reserva y pinot noir reserva. Para la zona exclusiva del Valle de Uco trabajamos una damajuana con tinto endulzado a base de bonarda y syrah”.



En la Bodega Familia Giaquinta el aumento en la venta de damajuanas alcanzó en 20%. “No pudimos vender más porque nos faltaron los envases. Aumentó el consumo, pero además se volcaron nuevos consumidores. A diferencia de muchas bodegas, vendemos más blanco por la zona en la que estamos ubicados. Estamos evaluando ampliar la venta a otros mercados en el país, pero ahora estamos atentos a la cosecha, las grandes lluvias nos preocupan. Hasta que no tengamos la uva en la bodega no vamos a tomar ninguna decisión, pero nos gustaría llegar con nuestras damajuanas a otras ciudades”.

En el corazón del barrio de San Telmo, hay una vinoteca que llama la atención, se llama La Bodega del Pintor. Es pintoresca, no sólo por su galería de arte, sino también porque toda su vidriera esta repleta de damajuanas. Hace 15 años que Julián Bernatene, su dueño, se especializa en estos envases de 5 litros.

Bernatene es un apasionado de los vinos, puede quedarse horas contando las bondades de las bodegas y cosechas de los vinos que ofrece. “Tengo vinos en damajuana de Salta de Domingo Hermanos y de La Iríde y Don Altero de Mendoza. Los precios arrancan en los $600 hasta los $1200 que es el valor de la etiqueta negra que es un tinto roble de Domingo Hermanos”, señaló a BAE Negocios.



Por tener contacto directo con el público, el dueño de La Bodega del Pintor sabe exacto las razones por las que aumentó el consumo de damajuanas en la pandemia. Hace casi un análisis sociológico, muy interesante: “La gente que consumía vino sólo a la noche, en la pandemia comenzó a beber los mediodías. Una pareja si bebe en las dos comidas, consume en promedio una botella por día, por eso muchos sienten vergüenza de tener que sacar tantas botellas y prefieren comprar vino en damajuana. Otro de los motivos es el costo, muchos bajaron un poco la calidad para poder beber más seguido. Otra razón es el hecho de no tener reuniones sociales, lo que hace que no se necesite comprar otras etiquetas”.