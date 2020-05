La cuarentena se prolongará hasta el 24 de mayo

El Gobierno nacional ya decidió que el aislamiento social, preventivo y obligatorio va a ser prorrogado hasta el 24 de mayo próximo, lo cual será anunciado por el presidente Alberto Fernández este viernes o sábado.

Fuentes del Ejecutivo nacional anticiparon que la decisión ya está tomada y que ya se iniciaron las rondas de consultas habituales para cada vez que se produce una renovación de los plazos de la cuarentena.

Esto es, reuniones con gobernadores, epidemiólogos y otros referentes.

Comenzó con un encuentro entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otros funcionarios. Y una videollamada con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Está resuelto que ni para Capital Federal ni para el Gran Buenos Aires habrá casi flexibilizaciones.

Tomando nota del fallido anuncio de los paseos recreativos del pasado sábado 25, el presidente Fernández dejará bien claro en su anuncio que cada gobernador se deberá hacer cargo de posibles aperturas.

Prioridad sanitaria

El mandatario nacional hará eje en la necesidad de seguir priorizando lo sanitario y pondrá la lupa en que si no hubiese habido aislamiento, los efectos del coronavirus habrían sido mucho más letales en Argentina.

“Los miles de muertos no llegaron porque fuimos responsables. No se puede hacer cuarentena y que todo el sistema económico funcione igual. Las dos cosas no se pueden hacer. Y los que lo hicieron terminaron juntando muertos en camiones frigoríficos y enterrándolos en fosas comunes”, dijo el presidente este miércoles.

Para responder a los reclamos de los empresarios de que se abran todas las actividades, Fernández agregó: “Hay un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena hace mucho tiempo que impulsa a hacer reclamos absolutamente alocados. Y son sectores directamente de la oposición los que lo están haciendo. Son los mismos que manejan los trolls, las redes sociales, que convocan a la gente irresponsablemente a hacer pedidos que incluso puede ser el pedido de convocar a su propia enfermedad”.

“Salir ya de la cuarentena en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos”, planteó el presidente.

En busca del 70%

Lo mismo se seguirá trabajando para recuperar algunas actividades, como ocurrió hoy en Córdoba con nuevas disposiciones para algunas empresas y ampliación de las denominadas zonas blancas.

En el Gobierno nacional explican que cuando arrancó el aislamiento había 40 por ciento de trabajadores en posibilidad de cumplir su tarea, eso ha aumentado a poco más del 50 por ciento y la idea es terminar mayo con un 70 de trabajadores en actividad.