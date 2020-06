La cuarentena de Nico Occhiato: «Me cuesta mucho limpiar»

El conductor y ganador del último «Bailando» dio detalles de cómo atraviesa la cuarentena.

El conductor Nicolás Occhiato, en una entrevista con Infobae, hizo referencia a diversas cuestiones como su presente laboral, cómo atraviesa la cuarentena, si se encuentra en pareja o soltero, y los inicios en «Combate», el programa que lo impulsó para tener un lugar en la pantalla chica. «Extraño a mi familia y a mis amigos. Soy muy obsesivo del laburo y las juntadas con ellos me bajaban a tierra. Ahora, estando en casa, la cabeza sigue maquinando», dijo acerca de cómo vive los días de aislamiento social.

«Me cuesta mucho limpiar. Mi mamá se reía porque ya sabe, y a veces la llamaba y le decía: “Ma, ¿para limpiar esto cómo…?”. Tampoco cocino; mucho delivery», comentó Occhiato sobre las tareas que más se le complica realizar en cuarentena. Luego, consultado por algún supuesto romance, dejó en claro que está soltero. Y en ese sentido, descartó la chance de conocer a alguien por Zoom: «No, no, la verdad que sería rarísimo. Para mí, no. De hecho no suelo tener citas con alguien que no conozco, que me presentan en persona, ¡imaginate por Zoom!»

El último ganador del «Bailando» reconoció que al momento de ingresar al certamen de baile pensaba que no la iría a pasar bien: «Cuando entré al Bailando estaba recontra negado. Le había dicho que no un montón de veces porque no me sentía cómodo (…) Y después la vida te termina sorprendiendo. No es todo así como pensás».

Actualmente, Occhiato conduce dos programas: «Todo puede pasar», por Canal 9, y «Tenemos wifi», por Net. «Jamás hubiera imaginado conducir un programa en el mismo estudio donde se hacía ‘Combate’. Sí me di cuenta cuando empecé, al muy poquito tiempo, que quería conducir o que me interesaba más estar en el control y ver cómo trabajaba la producción que aprender a tirarme de una liana, que nunca me gustó», explicó sobre sus inicios en televisión.

«Entré en ‘Combate’ medio de casualidad. Falté a la facultad para hacer un trabajo práctico, prendí la tele de fondo y estaba ‘Combate’, y justo Fierita, que en ese momento conducía, dijo: ‘Si querés participar de la próxima temporada y entrenar con Tito Speranza’. En ese momento estaba remetido con el gimnasio y me llamó más la atención entrenar con Tito, que estaba en el boom post Tinelli, y me mandé», terminó relatando el joven de 27 años.