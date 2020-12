La confesión de Rocío Oliva a Novaresio: «Diego seguía enamorado de mí».

Rocío Oliva, quien fuera la última pareja de Diego Armando Maradona, sigue llorando la muerte del ídolo en los canales de televisión. Este viernes le concedió una entrevista al periodista Luis Novaresio, en Animales Sueltos, por América TV.

«Yo conocí a un Diego fuerte, un Diego que no hablaba de la muerte. Vos le hablabas de la muerte y se tocaba el huevo izquierdo. Cuando había gente le hacíamos un chiste, le decíamos que él nos iba a enterrar a todos. Yo me quedé con esa imagen, un Diego con color en la cara y con sus kilos de más. Al no verlo más, me costó creer en este final», expresó la joven frente al periodista rosarino.

«Fue un hombre muy importante en mi vida, aprendí mucho con Diego, muchas cosas buenas. Yo era muy joven. ‘Yo te voy a enseñar a ser mujer’, me decía. Yo era una nena cuando me fui a vivir con él. Aprendí un montón de cosas. Yo tengo grandes recuerdos de él», agregó.