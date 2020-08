La causa por espionaje ilegal a Cristina Kirchner será tramitada en Comodoro Py

Fue tras una decisión de la Cámara Federal que también aplica al Instituto Patria.

La investigación por espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner será tramitada en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo resolvió la Cámara Federal. La medida también aplica al Instituto Patria. Por este motivo, el juzgado de Lomas de Zamora dejará de intervenir y será el turno de Comodoro Py. No obstante, hubo un pedido para el traslado meses atrás que fue rechazado.

De acuerdo con Télam, los sucesos investigados “se vinculan con una actividad de espionaje ilegal producida por un organismo federal” con sede en Capital Federal. Por este motivo, el camarista Mariano Llorens tomó la decisión tras hacer lugar al planteo de Gustavo Arribas, quien se desempeñaba como ex titular de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri. De este modo, revocó el fallo de María Eugenia Capuchetti.

La jueza federal había rechazado la solicitud de Gustavo Arribas a fines de julio. En ese entonces, la investigación continuó a cargo de su colega Juan Pablo Auge en Lomas de Zamora. La decisión había sido tomada para no retrasar la pesquisa. “Hasta tanto no se determine con precisión el objeto de la investigación”, señalaron. No obstante, podía ser apelada por la Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, citaron a indagatoria al ex secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto. La acción también incluye a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Ambos ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia. Además, el juez Juan Pablo Auge le solicitó al Consejo de la Magistratura que le “asigne una plataforma que permite realizar” las indagatorias “en forma remota”. Fue este jueves a través de una resolución.

“Considero que existen bastantes motivos para sospechar que Gustavo Héctor Arribas, Silvia Majdalani y Darío Nieto han participado en la comisión de los hechos”, indica. Por este motivo, el magistrado fundamentó la convocatoria “a prestar declaraciones indagatorias” en el fallo. A su vez, dispuso que se cite a Susana Martinengo, ex empleada de la Dirección de Documentación presidencial, y una veintena de ex agentes.