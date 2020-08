La catarsis de Sofía Zámolo sobre la cuarentena: «¿Cuándo volveremos a ser libres?»

Sofía Zámolo se encuentra a la espera del nacimiento de su primera hija y a poco menos de tres meses de dar a luz se mostró muy reflexiva desde las redes.

“3.04 AM. Las patadas que no paran y esta bebita que me recuerda que cada vez falta menos para nuestro encuentro. Insomnio, incertidumbre, preocupación, la cabeza que da vueltas”, indicó la modelo en una historia de Instagram de madrugada.

Y agregó profunda: “Rezo rosarios. Les pidió a Dios y a la Virgen que nos acompañen. Que todo este virus que es una pesadilla termine pronto. Que volvamos a una vida normal. Me desespera no saber cuando todo esto va a terminar”. «Cuándo volveremos a salir a la vida. 5 meses de cuarentena. Cuándo volveremos a ser libres?», indicó la mujer de José Félix Uriburu.