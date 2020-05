«La barra de River no tuvo nada que ver con el ataque al micro de Boca»

José UequIn, mejor conocido como El Gordo Bolsa, un allegado a Los Borrachos del Tablón, aseguró que la barra brava de «River no tuvo nada que ver con el ataque al micro de Boca«.

Se refiere a la emboscada que el plantel Xeneize sufrió en noviembre de 2018, en lo que iba a ser la previa de la revancha de la Copa Libertadores que finalmente se terminó jugando el 9 de diciembre en Madrid. «Los barras siempre pagan los platos rotos», dijo.

Uequin se autodenomina «el mejor revendedor de la historia» de entradas para espectáculos deportivos. Fue entrevistado por el programa radial Código de Barras, conducido por el periodista Pablo Carrozza.

El Gordo Bolsa recibió un allanamiento en su domicilio luego de aquel Superclásico que no fue: «Me encontraron 76 pesos. Me trataron como a un gil y le faltaron el respeto a mi familia. Un policía subió a la habitación de mi hija y le revisaba las bombachas».

Luego del ataque al micro de Boca, la Justicia ordenó varios allanamientos en el marco de una investigación por reventa de entradas. Al jefe de los Borrachos del Tablón, Héctor Caverna Godoy, le encontraron 5 millones de pesos y 300 entradas generales para el River-Boca. Según Godoy, el dinero era el monto recaudado por la venta de una propiedad

«Yo hice escuela revendiendo entradas. Me fui a Las Vegas a la pelea del Chino Maidana y Floyd Mayweather y saqué a bailar a los revendedores yankees. Fui al SuperBowl y saqué a bailar a los revendedores. Con esta profesión, les di educación a mis hijos. Tengo tres hijos profesionales», reveló.

«Mentira, absolutamente mentira que la barra de River haya mandado 500 tipos a emboscar el micro de Boca. El día sábado a la mañana estaba con mi hijo abogado en Nazca y Mosconi y los líderes de la barra de River. Cuando muestran las imágenes se agarraron la cabeza. Lo garantizo con mi vida. No había barras de River a esa hora en el Monumental. No acusen por eso, por lo de las piedras. No lo permito. Los conozco a todos los barras de River.

«El barra tiene una lógica especial que yo la conozco. Mi mejor amigo barra es Andrés ‘Pillín’ Bracamonte, de Rosario Central. El barra con más dignidad que conozco. El barra que más quiero es Rafa Di Zeo. El más estúpido, el más gil, es Bebote Álvarez«.

«Los barras son el criminal perfecto. Si la TV dice ‘detuvieron a dos barras…’, la gente presta atención. Pero todos en el fútbol rapiñan. Representantes, dirigentes, los jugadores que se cagan en el hambre de la gente. Los jugadores son cincuenta veces peores que los barras. El orden de lo peor que existe en el fútbol viene así: policías, periodistas deportivos, jugadores y el último eslabón de la cadena maliciosa son los barras. La profesión más denigrante que existe en Argentina es ser periodista deportivo. Por una nota venden a la madre», cerró.