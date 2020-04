La autora de «Harry Potter» se recupero de coronavirus

La escritora J.K. Rowling contó como se recupero de Coronavirus: “Durante las últimas dos semanas he tenido todos los síntomas del COVID-19 (aunque no me he hecho el test)», dijo Rowling en su cuenta de Twitter, en el que compartió un video de una técnica de respiración que dijo la había ayudado a controlar los peores síntomas.

“Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica que es recomendada por los médicos. No cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte mucho a ti o a tus seres queridos, como me ayudó a mí. Mantente a salvo”, agregó.

El Dr. Sarfaraz Munshi señala que los pacientes sin síntomas también pueden beneficiarse y que incluso puede ayudar a las personas que toman el hábito aún sin haber contraído la enfermedad.