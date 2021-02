Kicillof le advirtió a la Policía que “dentro de la ley se puede todo, fuera nada”

El Gobernador bonaerense destacó que “estamos transformando” la fuerza y resaltó el trabajo de sus efectivos en la pandemia.

El gobernador Axel Kicillof afirmó que la “fuerza policial dentro de la ley puede todo, fuera de la ley nada”, al entregar 30 patrulleros y 10 motos para el municipio de Florencio Varela.

En declaraciones exclusivas a Días Distintos por Radio Provincia destacó que “el estado de la fuerzas policiales venía de 4 años de un gobierno que se llenó la boca con el discurso de la seguridad, prometió mejoras y no hicieron nada”.

Kicillof sostuvo que “nos propusimos hacer una transformación, pero hacía falta recursos y tiempos y apareció la pandemia. Quiero decir que con el virus en la calle había que seguir trabajando como lo hizo el sistema de salud y la policía que sufrió bajas y contagios”.

“Nos propusimos un camino de recuperación salarial, hoy necesitamos un refuerzo presupuestario para realizar las transformaciones que necesitamos. Había en este distrito (Florencio Varela) tras 4 años del macrismo solo 30 patrulleros y quedaron depósitos de chatarrras”, dijo el Gobernador.

Agregó que “estamos transformando la policía de la Provincia, va a llevar tiempo, pero lo hacemos, cumplimos” y añadió que “nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo. Esperamos la misma conducta de nuestra fuerza policial”.

En otro orden con respecto a la vacunación, Kicillof manifestó que “decían que la vacuna era un veneno. Nos está costando el proceso de inscripción pero hay muchas organizaciones de jóvenes colaborando por los barrios, explicando y registrándose para vacunarse”.

En tanto, confirmó que “se está acelerando la llegada de vacunas. Serán varias y aprovecho para pedirle a la gente que se inscriban”.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, indicó que “sería un hipócrita si hablamos solo de patrulleros y no de un grupo minúsculo de personas que empujan a desafiar nuestra leyes. Muchos ex policías, intentan con la excusa de preocuparse por cuestiones laborales generar ésta rebeldía. Esta Policía sabe de las dificultades, pero saben que hay un gobierno que se hizo cargo de los problemas, necesitamos de quienes tienen vocación de servicio”.