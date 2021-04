Kicillof, Costa y Granados encabezaron la habilitación del Parque Industrial de Ezeiza

El Gobernador participó también de la inauguración de una nueva fábrica que emplea a 150 trabajadores y trabajadoras del municipio.

El gobernador Axel Kicillof visitó esta mañana el municipio de Ezeiza, donde junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y al intendente local, Alejandro Granados, encabezó la entrega del acta de habilitación definitiva del Parque Industrial y participó de la inauguración de una nueva fábrica de equipos eléctricos con capacidad exportadora. También estuvieron presentes el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rapallini; y el director de la empresa Lago Electromecánica, Osvaldo Iglesias.

Desde la localidad de Tristán Suárez, Kicillof destacó que “este decreto, que abre el camino a un desarrollo más fuerte del polo en Ezeiza, forma parte de una política de Estado que busca la expansión y regularización de los parques industriales en la provincia de Buenos Aires”. “A pesar de la pandemia, ya hemos recibido 12 nuevos proyectos, porque estamos convencidos de que la industria no necesita un milagro sino el trabajo conjunto entre los trabajadores, los empresarios y el Estado”, añadió.

“La habilitación definitiva del Parque muestra la vocación de la Provincia por generar oportunidades y resolver muchos problemas a partir de la articulación con los municipios, los trabajadores y los empresarios industriales”, subrayó Costa y agregó: “Esta política de apoyo a la producción ayuda a generar las condiciones de mayor competitividad y sinergia entre las empresas”. “Hemos impulsado el programa Arriba Parques para invertir 300 millones de pesos en obras que fortalezcan la infraestructura y nos permitan avanzar con la regularización de otros polos y nuevos emprendimientos”, subrayó el Ministro.

Con una ubicación estratégica por las conexiones con autopistas, puertos y el aeropuerto internacional, el parque industrial de Ezeiza cuenta con 500 hectáreas y 116 empresas radicadas, por lo que diariamente ingresan 7.000 vehículos y 11.000 personas entre proveedores y trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, Kicillof recorrió la nueva planta de Lago Electromecánica, compañía de capitales nacionales que invirtió siete millones de dólares para instalar su fábrica en el parque. Con un plantel de 150 hombres y mujeres al que prevé incorporar otras 50 personas, la empresa diseña, desarrolla y produce un amplio rango de equipos de alta, media y baja tensión para sistemas eléctricos de transmisión y distribución. Con su propio laboratorio, permite además sustituir importaciones y exportar bienes al Golfo Pérsico, el Caribe y los Emiratos Árabes.

“El gobierno de la Provincia va a estar siempre al lado de las y los empresarios bonaerenses que tengan proyectos de inversión para crecer y generar más empleo”, sostuvo Kicillof y añadió: “Después de años en los que se abrieron las importaciones con precios que impedían la competencia y fundieron a las empresas, nos dedicamos a establecer reglas claras para cuidar a una industria nacional que tiene potencial para crear riqueza y exportar”.

Por su parte, el intendente Granados remarcó: “En 1995 había solamente 13 empresas radicadas en Ezeiza, pero a partir de una política de acompañamiento y trabajo conjunto se han desarrollado al día de hoy 256 industrias en el municipio”. “En este parque se están construyendo otras 70 compañías, lo que demuestra que cuando termine la pandemia la provincia de Buenos Aires va a crecer y va a ser el motor del desarrollo de la Argentina”, señaló.

“El desarrollo de nuevos sectores y la incorporación de tecnología en estos parques marcan el camino que tenemos que seguir transitando para crecer y ser cada día más competitivos”, expresó Rapallini, al tiempo que valoró “la mirada de futuro y el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, que permite un intercambio permanente para llevar soluciones a los empresarios industriales de la provincia de Buenos Aires”.

“Sabemos que no alcanza con que haya parques industriales, sino que necesitamos seguir ampliando la provisión de servicios públicos”, afirmó Kicillof y concluyó: “El desarrollo de la industria nacional no tiene techo si seguimos trabajando en las grandes obras de infraestructura que van a cambiar el paisaje de la provincia de Buenos Aires”.

Participaron también la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Ezeiza, Dulce Granados; y el jefe de Gabinete del municipio, Gastón Granados.