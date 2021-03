Kicillof: “Continuamos abiertos al diálogo con los acreedores para alcanzar un acuerdo que la Provincia pueda afrontar”

El Gobernador anunció también una actualización de la tarifa eléctrica y el envío de proyectos de Ley en el marco del Plan de Reactivación Productiva.

“Los vencimientos de deuda en dólares que se acordaron y los compromisos firmados por el gobierno anterior para la actualización de tarifas energéticas, han resultado impagables para el Estado, los hogares y las empresas de la provincia de Buenos Aires”, afirmó esta mañana el gobernador Axel Kicillof desde el Salón Dorado de la Gobernación, donde anunció los pasos a seguir junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

Respecto a las tarifas eléctricas, Kicillof señaló que “luego un congelamiento que lleva un año y medio, hemos decidido un incremento del 7% que regirá a partir del mes de abril”. “No estamos dispuestos a convalidar lo que había firmado el gobierno anterior, porque implicaría hoy un aumento impagable para los y las bonaerenses del 217%”, indicó.

Durante los cuatro años anteriores los usuarios debieron afrontar subas de hasta un 3.500%. En ese contexto, Kicillof expresó que “llevamos adelante auditorías porque dolarizaron y subieron escandalosamente las tarifas, pero no controlaron que las empresas realizaran las inversiones a las que se habían comprometido, por lo cual no mejoraron los servicios, sino que aumentaron sus ganancias”.

Por su parte, Ghioni remarcó que “durante la gestión anterior hubo un aumento de tarifas acompañado por una mayor rentabilidad de las empresas, pero si no hay un Estado presente que controle, los resultados no se ven reflejados en una mayor inversión que permita un mejor servicio para los y las bonaerenses”, añadió.

“Nuestra función desde el Estado es controlar que las empresas realicen las inversiones comprometidas para mejorar el tendido eléctrico, al tiempo que se paguen tarifas justas y razonables”, detalló el Gobernador, en tanto que anticipó que “ya se está trabajando para iniciar en 2022 una nueva revisión integral que cumpla con esos principios”.

En relación a la deuda de la Provincia, Kicillof destacó que “en solo cuatro años, endeudaron a la Provincia en 5 mil millones de dólares, lo que implicó más del doble de la deuda que se había tomado en los ocho años anteriores”. “Además de cambiar la composición del endeudamiento provincial, el 90% de los vencimientos correspondían a la siguiente gestión, generando compromisos impagables”, agregó.

“Asumimos esa situación y desde el comienzo entablamos contacto para lograr un consenso con los bonistas”, aseguró Kicillof, al tiempo que subrayó que “luego de tres días de conversaciones nos encontramos con incomprensión e intransigencia, pero las demandas judiciales no nos van a conducir a soluciones para los problemas de fondo”. “Continuamos abiertos al diálogo para alcanzar un acuerdo que sea conveniente para los acreedores y que la Provincia pueda afrontar”, añadió.

Durante el anuncio, López se refirió al proceso de reestructuración de deuda y aseguró: “La vía judicial no resuelve el problema de insostenibilidad de la deuda de la Provincia. Esto no va a hacer que se tenga más capacidad de pago. Cuando hablamos de sostenibilidad de la deuda lo hacemos en sentido amplio, incluyendo términos sociales. Una deuda sostenible es aquella que nos permita llevar adelante las medidas necesarias para ir solucionando la situación de vulnerabilidad en la que vive buena parte de los y las bonaerenses”. “Conocemos estas estrategias de presión y sabemos que no contribuyen a una solución. Por nuestra parte seguimos enfocados, abiertos al diálogo y de buena fe, buscando una solución consensuada acorde a la capacidad de pago de la Provincia, defendiendo así los intereses de los y las bonaerenses”, agregó.

Por último, el Gobernador se refirió a proyectos de ley que envió a la Legislatura en el marco del Plan de Reactivación Provincial: “Incluyen un régimen de moratoria para el pago de deudas patrimoniales que abarca a 3 millones de contribuyentes particulares y a más de 5 mil empresas, y un régimen simplificado de ingresos brutos para un millón de monotributistas que elimina la obligación de presentar una declaración jurada mensual y los excluye del régimen de retenciones”. “Se permite también a los municipios que decidan adherir, la posibilidad de incluir el pago de la tasa de seguridad e higiene en la misma boleta, para simplificar la burocracia y facilitar el proceso”, dijo.

“Lo que hemos encontrado en materia de deuda y tarifas se puede sintetizar en los resultados que se obtuvieron durante cuatro años: para especulación y las empresas, todo; para los usuarios y la Provincia, nada”, concluyó Kicillof.