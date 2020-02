Kicillof apoyó a Berni: «Tengo un ministro de Seguridad y respaldo sus decisiones»

El gobernador bonaerense se refirió a la interna con Frederic. Y aclaró que se trabaja de manera coordinada con el gobierno nacional más allá de las «opiniones».

Axel Kicillof y Sergio Berni.

En nuevo capítulo de la pelea entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par provincial, Sergio Berni, se abrió con la difusión de una dura carta que el bonaerense le envió para reclamar el retiro de las fuerzas federales de su territorio.

Además, en una extensa misiva, el ministro de Axel Kicillof acusó a Frederic de responder a sus reclamos «con burocracia» y volvió a marcar las diferencias que mantienen a la hora de elegir formas para combatir el delito.

Quien habló de esto y mostró el apoyo al ministro bonaerense, fue el gobernador de la Provincia: Axel Kicillof.

«Con Sergio tengo una relación de hace años, estuvimos en el mismo gabinete nacional, nos llevamos bien. También es un dirigente político de la Provincia», comentó el gobernador.

«Tengo un ministro de Seguridad que es Berni y respaldo sus decisiones y sus políticas, y además estamos trabajando en coordinación con la ministra nacional. Además tenemos que trabajar con los secretarios de Seguridad de todos los municipios, con el objetivo concreto de producir mejoras. Y eso trasciende a las fake news y a las chicanas», expresó.

«Sergio Berni es un hombre conocido por los bonaerenses. Tiene opiniones que comparto o no, pero es un especialista en el tema. Trabaja en eso, tiene una trayectoria. Comparto las políticas que lleva adelante. Son mis políticas y me parece que está abordando este tema. Como él mismo dijo, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Se los dijo a las fuerzas también. Las fuerzas también tienen que cumplir la ley y hacerla cumplir. Hay algo vinculado entre no cumplir los protocolos y no cumplir la ley», reflexionó.

«En cualquier tema de seguridad, siempre hay dos escuelas. El objetivo es el mismo que en seguridad nacional. Lo dijo Alberto el otro día, lo dijo la ministra: es mejorar la seguridad. Después hay opiniones sobre instrumentos, medios y formas. Lo que veo es que la acción de la Nación y la Provincia debe ser coordinada. Luego existe un tema de legislación nacional. Cuando llegue el momento de hacer esas leyes nacionales, los legisladores de la Provincia comenzarán a filosofar sobre cómo hacerlo, especialmente en temas muy polémicos. Pero en las temáticas que son atribución del gobernador decido yo, pensando en mejorar la seguridad de la gente. Y no tenemos perturbaciones en cuanto a la coordinación de las fuerzas nacionales y provinciales», concluyó.