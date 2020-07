Karol G, positivo de coronavirus: «No lo quería hacer público»

“Toda esa noticia se ha vuelto un caos. Hace, más o menos, dos o tres semanas, me di cuenta que tenía el Covid y no lo quise hacer público por muchas razones”, comenzó diciendo Karol G en Instagram, donde la siguen más de 30 millones de personas.

“No lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de aquí. No lo quise hacer público porque no quise preocupar a nadie. En mi familia somos personas que lo hacemos todo muy juntos y de haber sido otro momento lo más probable es que mis papás hubieran estado acompañándome porque siempre lo hacen, simplemente no quise darles esa preocupación a ellos, que están lejos de mí, que no podíamos estar juntos”, apuntaba.

“No sé cómo se filtró la noticia, no sé si fue la persona que nos hizo la prueba, pero mi decisión fue no hacerlo público por eso, porque salía además mi sencillo, que ya estaba programado, y ninguna de mis intenciones era que la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción”, continuó explicando Karol G, quien la pasada semana estrenó el tema “Ay dios mío”, una canción por la que está siendo acusada de copiar a Rosalía.