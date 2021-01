Karina La Princesita se anima a todo: shorts, bucaneras y peinado Vikingo

Sumó a su equipo un top escotadísimo y un blazer oversize, una prenda que hace furor entre las fashionistas.

Cada vez más sexy y fashionista. Por: Instagram

Karina “La Princesita” sigue triunfando con sus elecciones de moda. El año pasado debutó como jurado del Cantando 2020 y desde entonces se luce con sus estilismos en cada gala

Noche tras noche muestra sus sensuales apuestas al punto de que ya definió su estilo propio: glam y sensual. Si bien se anima a usar diferentes diseños, sus preferidos son los minivestidos (con mangas abullonadas o cortes estratégicos) y todas aquellas prendas que lleven lentejuelas. Todo lo combina con diferentes modelos de zapatos (bucaneras, texanas, sandalias altísimas) y extravagantes peinados.

Esto la lleva a ganar cada vez más seguidores y a ser una de las figuras más buscadas por las marcas locales para que use sus diseños. Para sus historias reserva los detalles de sus elaborados beauty looks y de paso agradece a su equipo de make up, pelo y a su estilista personal. Coqueta y segura de sí misma, este 2021 parece estar cargado de nuevos looks que causarán furor.

Anoche, por ejemplo, dejó de lado su amor por los minivestidos y las lentejuelas para probar otro hit: los blazers largos. Hace algunos meses ya había usado un modelo similar como vestido para el programa de Juana Viale.

Con blazer/vestido que usó para el programa de Juana.Por: Instagram

Ahora, en cambio, lo sumó a un conjunto de dos piezas. Se puso un top escotado y un short de tiro alto, todo de color negro liso. El toque estuvo en el blazer blanco y entallado y en las botas estilo bucaneras con brillo. ¿Complementos? Un sobre con la misma textura del calzado.

Su última apuesta fashion.Por: Movilpress

En cuanto a su peinado, optó por un semirecogido estilo Vikingo (es decir, inspirado en la serie por ser algo desalineado, con flequillo de costado y con trenzas cosidas). En su make up resaltaban los ojos smokey que siempre lleva, ya que usó un tapabocas a tono con toda su apuesta.

Su peinado estilo Vikingo.Por: Movilpress

Lagherta, la guerrera de Vikingos, que inspiró este nuevo estilo de peinados.

Sin bajar la guardia en ninguna gala, anoche también causó furor con su look “a lo Angelina Jolie”. A la salida del programa se la vio combinando un top de lúrex lleno de brillos en color gris con una pollera negra y larga de tiro alto, que lleva un gran tajo de costado y deja a la vista su pierna. ¿Complementos? Sandalias altísimas y otro sobre con brillos.

Cada vez más involucrada con el mundo de la moda.Por: Movilpress

Innovando cada noche, Karina está viviendo su mejor etapa profesional y su vestidor está a la altura de las circunstancias. ¿Con qué look volverá a sorprendernos?