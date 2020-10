¿Juntos por el recambio? Carrió se reunió con Larreta y Vidal, lejos de Macri y Cornejo.

La líder de la Coalición Cívica los recibió en su quinta. La cumbre también se da luego del llamado al diálogo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y en medio de la discusión el nombramiento del juez Daniel Rafecas.

Este viernes por la tarde la exdiputada nacional Elisa Carrió, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, dieron una fuerte señal al interior de Juntos por el Cambio (JxC) en una semana con definiciones políticas de peso.

El encuentro, realizado en la quinta de la líder de la Coalición Cívica (CC) en el distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz, contó con la participación también del titular de la CC, Maximiliano Ferraro, y de la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro, y duró poco más de cuatro horas.

Junto a @horaciorlarreta, @mariuvidal, @metchecoin y @Maxiferraro mantuvimos una excelente reunión de trabajo para fortalecer y consolidar el equipo y Juntos por el Cambio. pic.twitter.com/c7F8CVP3QP — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 30, 2020

La cumbre se da luego de que el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner convocaran a los sectores de la oposición a iniciar un diálogo para acordar un nuevo pacto social y cuatro días después el expresidente Mauricio Macri salga a querer capitalizar el llamado y fijar límites en la relación de JxC con el Gobierno.

La respuesta fue el encuentro en la chacra de Carrió donde Rodríguez Larreta y Vidal, quienes integran el sector más moderado de la coalición opositora y son partidarios de mantener una relación pragmática con el oficialismo, fijaron posición.

Esta tarde tuvimos un muy buen encuentro con @elisacarrio, @mariuvidal, @Maxiferraro y @metchecoin. Seguimos consolidando el equipo y trabajando juntos. pic.twitter.com/X5IPnmaSUv — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) October 30, 2020

“Fue una muy buena reunión de trabajo que sirvió para reafirmar una relación política que se consolidó en estos años en la Provincia y la Ciudad”, dijeron cerca de la legisladora provincial Etchecoin Moro.

La reunión también ocurrió horas después de que Carrió blanqueara su enojo con Macri y su apoyo público para facilitar los dos tercios en el Senado para que juez Daniel Rafecas sea nombrado como Procurador Nacional.

Sobre el expresidente, sin vueltas, la jefa de la CC planteó que “Macri ya fue”. “Ahora estoy enojada, pero vaya que lo he bancado. Ahora estoy enojada porque me faltó el respeto, pero soy amiga de Juliana (Awada). Él ya fue; fue, quieras o no, Marcelo T. de Alvear ya fue… ¿qué más querés?”, dijo.

Sobre las interpretaciones políticas, también sobresalió la ausencia de otros nombres del “ala dura” como Patricia Bullrich o Alfredo Cornejo, titular de la Unión Cívica Radical (UCR).

Sin embargo, los organizadores del encuentro sostuvieron que ya estaba pautado desde hace tiempo y que también se hicieron análisis políticos, aunque no electorales, porque el interés es que «el país salga adelante respetando la institucionalidad».