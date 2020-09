Juntos por el Cambio repudió el allanamiento a Mauricio Macri

“Es una persecución política”, disparó el partido.

El bloque de Juntos por el Cambio, encabezado por jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza, repudió el allanamiento a Mauricio Macri por supuesta violación del aislamiento tras su regreso de Europa y lo calificó como «una persecución política”.

“Hace una semana nos reunimos con el ex presidente Mauricio Macri para conversar sobre muchas cosas que nos preocupan de Argentina. El domingo publicó una carta, preocupado por el avance del autoritarismo, ¿cuál fue la respuesta? Le allanaron la casa para intimidarlo/nos a todos», publicó en Twitter.

“Es muy preocupante todo, el presidente Alberto Fernández se junta a comer asado, dice que no hay cuarentena, pero la justicia le allana la casa al ex presidente por juntarse a charlar, mientras tanto ayer en el Senado corrieron a 3 jueces que investigaban causas de corrupción”, agregó Yeza. Y concluyó: “Somos muchos los argentinos que no vamos a permitir el avance del autoritarismo en Argentina. Allanarle la casa al ex presidente Mauricio Macri por juntarse a conversar, basado en un decreto nacional, no es GRIETA, ES AUTORITARISMO».

Cabe destacar que el procedimiento fue en “Los Abrojos«, la quinta privada del ex mandatario, y se produjo por orden del juez de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta. El motivo es la reunión que mantuvo Macri con tres intendentes a su regreso de Europa: debió permanecer 14 días aislado, pero no respetó el protocolo. La Justicia le abrió una investigación y secuestró las cámaras de la propiedad.