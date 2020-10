Juntos por el Cambio presiona para ayudar económicamente a los colegios privados

El tratamiento del proyecto para la ayuda económica fue rechazado por el oficialismo y se reclamó su «urgente» tratamiento.

La oposición en la Cámara de Diputados volvió a llevar al recinto el debate por el proyecto del senador Lucas Fiorini que establece una ayuda extraordinaria para los colegios privados de la provincia de Buenos Aires golpeados por la crisis del Covid-19.

La normativa propuesta por Juntos por el Cambio que volvió a quedar fuerta del temario en la novena sesión ordinaria del año, establece un subsidio a los establecimientos, que representan el 35% del sistema educativo, y que se les condone la deuda por no haber pagado a tiempo los aportes previsionales del personal.

Quien tomó la palabra por ese tema en primer lugar fue el referente del bloque de Cambio Federal, el diputado platense Guillermo Bardón. “Los servicios educativos de gestión privada representan a un millón y medio de estudiantes que en muchos casos ven como se pone en riesgo la comunidad educativa”, apuntó.

“El costo para el Estado para este tipo de proyectos rondaría los $250 millones mensuales, eso representa el 1% del presupuesto destinado a la DGCyE y por eso estamos convencidos de hacer un esfuerzo para que finalmente salga”, marcó Bardón.

El auxilio económico beneficiaría a unos 4.500 establecimientos educativos de gestión privada, fue una iniciativa de los senadores amarillos Lucas Fiorini y Juan Pablo Allan y establece también un aporte extraordinario no reembolsable.

A este podrán acceder aquellas instituciones con y sin subvención del Estado, y las cuales cuya cuota mensual sea inferior a $12.000, y que hayan sufrido una baja del 35% real de sus ingresos durante la Pandemia del Covid-19.

“El Estado no tiene manera de suplir el cierre de esos establecimientos privados, no tiene recursos ni tiempo por si quiere construir escuelas. Tampoco pueden conseguir docentes. Tengo claro que se está trabajando en el tema en la Comisión, doy por descontada la buena voluntad de Tignanelli, los invito a hacer un esfuerzo entre todos pero hay que hacerlo rápido porque este tema no puede esperar, el Gobierno no puede llegar tarde nuevamente”, agregó Bardón.

El aporte se implementaría a mayor subvención del Estado, menor aporte extraordinario. Asimismo, las escuelas sin subvención del Estado recibirán un máximo mensual de $105.000, y un aporte mensual hasta el regreso de las clases con modalidad presencial.

Más tarde, tomó la palabra el vicepresidente de la comisión de Educación, Sergio Siciliano, quien invitó a trabajar en conjunto con el oficialismo y señaló que sabe “que hay diputados que lo quieren tratar”, entonces manifestó que el tratamiento de este proyecto debe ser “urgente” porque los colegios están cerrando.

“Me comunique con el Ejecutivo y con diputados del Frente de Todos para solucionar este tema en conjunto y les ofrecí que trabajemos este proyecto pero no tuve respuesta lamentablemente y tuve que presentar en soledad un proyecto distinto al que entro al Senado y que pone en el foco de la discusión los problemas que atraviesan los colegios de gestión privada”, enfatizó Siciliano.

El ex viceministro de Educación bonaerense enfatizó que no se trata de una ayuda a colegios de élite, sino que se trata de instituciones a las que acuden chicos de familias más humildes que no ingresan a la pública.

“No es un tema económico para los números que maneja la DGCyE. Las que lo necesitan son las que van chicos y chicas más humildes, porque no hay vacantes en la pública y tienen que acudir a la privada. Si no ponemos sobre la mesa algún tipo de ayuda no vamos a poder avanzar sobre la problemática”, subrayó el hombre del PRO.

Para finalizar, Siciliano enfatizó en la importancia de dar una respuesta de manera urgente a las necesidades de las escuelas privadas y propuso “que acompañemos este proyecto y ayudemos a la sociedad, que no sea bandera de nadie y pongámonos creativos para encontrarle la vuelta pero que sea un proyecto de todos para ayudar a las familias y las escuelas». «La continuidad pedagógica se va a ver interrumpida si no lo hacemos. Es un tema prioritario atender este reclamo”, concluyó.