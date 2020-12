Juntos por el Cambio criticó al Gobierno de Fernández con un duro comunicado.

Con el aval de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta cuestionaron el “avasallamiento de las instituciones”, la falta de rumbo económico y que haya pasado un año sin clases presenciales

Dos días antes de que el gobierno de Alberto Fernández cumpla su primer año, Juntos por el Cambio difundió un duro comunicado en el que criticaron “el avasallamiento de las instituciones” y la ausencia de planificación tanto económica como sanitarias.

A diferencia de lo que ocurrió en otras oportunidades, el texto publicado tiene el aval de todos los sectores de la coalición opositora. Lleva la firma del ex presidente Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; también de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los presidente de los bloques en Diputados y Senadores.

Desde Juntos por el Cambio denunciaron que el Gobierno no tiene “rumbo” ni “metas” y plantearon que la grave situación que enfrenta el país no deja margen para el “paso a paso y después vemos”.

En concreto, explicaron que la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández así como los cambios de las mayorías calificadas para designar al Procurador sin un claro “avasallamiento” de la Justicia que busca garantizar “la impunidad”. A su vez, dijeron que el intento de expropiación de la cerealera Vicentín y la problemática de las tomas de tierras genera inseguridad jurídica.

En relación a la situación social, Juntos por el Cambio remarcó que la pobreza afecta al 64% de los niños y el 70% de los adultos mayores y criticó que Alberto Fernández haya decidido “a los jubilados y eliminar el IFE”.

También lamentaron la falta de clases presenciales durante todo un año: “La incapacidad del gobierno de trazar un plan para volver a la presencialidad causó que millones de estudiantes perdieran casi un año”.

“El Gobierno acompañó la liberación de presos comunes y corruptos, medidas que minan las bases mínimas de convivencia de la sociedad. Las barras bravas recuperaron sus estructuras de negocios, invadieron la Casa Rosada y pusieron en jaque el duelo nacional de Diego Maradona”, plantearon en relación a la inseguridad.

Sin embargo, la oposición explicó que la Argentina necesita “una amplia convocatoria” a todos los sectores y adelantaron que “cuando el Gobierno lo decida”, desde Juntos por el Cambio responderán al llamado porque “la prioridad es el país”.