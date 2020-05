Julio Zamora: “No hay lugar para ventajistas”

Lo dijo el intendente de Tigre. Además, lamentó «que funcionarios nacionales estén teniendo esta actitud tan mezquina». También pidió por «una apertura administrada para salidas recreativas», en las que los más beneficiados sean niñas y niños.

Julio Zamora, intendente del Municipio de Tigre, dialogó con FM La Patriada sobre la situación económica del municipio en torno al coronavirus.

En el transcurso del fin de semana, dijo, hubo dos pedidos presentados al gobierno de la provincia.

«Un pedido de salida administrada de 160 empresas, que representan 10 mil puestos de trabajo y necesarias para entender la economía del distrito, y que volvamos a tener los recursos necesarios, para que todo vuelva a la normalidad», contó el intendente.

En segundo lugar, manifestó que existe un «conflicto con un sector radicalizado, no logramos entrar en un entendimiento respecto a la situación socioeconómica que está viviendo el municipio».

El intendente consideró que tienen como objetivo principal garantizar «los servicios básicos» en esta emergencia, como la «salud, seguridad, servicios públicos y acción social directa».

Además, contó que «hicieron un centro de aislamiento» y acondicionaron el hospital de Pacheco que «sería el lugar donde recibir a nuestros vecinos» en caso de ser necesario.

«Queremos garantizar la fuente de trabajo» y cuidar a «los sectores más vulnerables», expresó Zamora y agregó que «el esfuerzo es entre todos» y «no hay lugar para ventajistas».

Consultado por el esquema de salvataje para pedir al gobierno nacional o provincial, contó que «durante todo este tiempo lo que menos trate de hacer es estar rogando y pidiendo ayuda, cuando sé la situación que está pasando el presidente de la Nación (Alberto Fernández) y el gobernador (Axel Kicillof)».

En este sentido, manifestó que lamenta «que funcionarios nacionales estén teniendo esta actitud tan mezquina con la situación que estamos pasando en el municipio».

El intendente aseguró que en el transcurrir de la pandemia, a la que caracterizó como «un hecho histórico», lo adecuado es perjudicar «lo menos posible a los trabajadores».

Por ello, enfatizó que existe el deseo que «se empiece a recuperar la economía» y «llegar a la otra orilla con todos los trabajadores municipales adentro».

Interrogado sobre las criticas que recibió de algunos dirigentes, indicó que no tiene «ningún inconveniente en dialogar con cualquier dirigente», pero que no admite «las operaciones de prensa, me perjudican como intendente y perjudican a toda la comunidad».

Consultado acerca de qué sectores del distrito lo apoyan y el contacto con los sectores productivos, afirmó que estan en «constante contacto».

En este sentido, Zamora contó que recibe «llamados de muchos comerciantes que la están pasando muy mal, que no pueden pagar alquileres y a sus trabajadores».

«Nuestro próximo paso va a ser pedir la apertura administrada de los sectores comerciales que aún están cerrados», informó.

También solicitó por «la apertura administrada para salidas recreativas«, en las que «los papás puedan sacar a sus hijos» ya que «es muy importante para la salud psicológica, fundamentalmente para niños y niñas que no han salido en todo este tiempo», concluyó.